長科子企WEX與美國生科企業Virios合併

VIRI是一家處於開發階段之生物科技公司，2020年12月起於納市掛牌。該公司持有的兩項資產均採用抗病毒療法，以治療被視為因病毒引發異常免疫反應之相關疾病 ─ 纖維肌痛症及長新冠。

VIRI將發行價值1億美元(約7.8億港元)之新股以收購Pharmagesic，而有關新股將包括VIRI之普通股及一系列沒有投票權之新優先股，該等優先股可於VIRI股東批准後，以及符合納市相關規例和法規的條件下轉換為普通股。交易完成後，長科將透過Sealbond持有VIRI約15.9%的已發行普通股，如果優先股轉換為普通股後，長科技將透過Sealbond持有VIRI約90.7%的已發行普通股。

同時，長科同意透過全資附屬公司以貸款形式提供達1,950萬美元(約1.52億港元)之策略性融資，以加快WEX發展臨床及研發活動。公司稱，VIRI的資深管理團隊在生物科技集資、醫藥研發及商品化方面均擁有豐富經驗，當中包括痛楚舒緩及疼痛相關疾病之藥物，將有助加速WEX之發展。透過加入VIRI的技術、藥物開發及產品商品化之專業知識，預期WEX的旗艦產品Halneuron®可提前取得研究數據並加快推出市場。

長科副主席及執行董事余英才表示，WEX與VIRI合併乃長江生命科技的一個策略性發展里程碑，可幫助WEX於美國資本市場進行融資及壯大研發團隊，加快WEX的開發。