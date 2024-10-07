將軍澳MALIBU兩房揸6年半蝕65萬沽

將軍澳日出康城再錄損手買賣，區內MALIBU兩房單位減價後以640萬元售出，原業主持貨6年半帳面蝕讓64.6萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙俊傑表示，西營盤萬林閣中高層C室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望樓景，以517萬元成交，呎價約13,570元，新買家為外區客，原業主則於1996年以182萬元購入單位。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，天后君悅華庭高層A室，實用面積約399方呎，一房間隔，叫價628萬元，最終減價73萬元，以555萬元成交，減幅約12%，呎價約13,910元。

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九龍區

●香港置業陳子麟稱，牛頭角淘大花園O座低層3室，實用面積約322平方呎，兩房間隔，望內園景，新買家以380萬元入市，呎價約11,801元，新買家為首置客，上址是減息後最後一間400萬元以下的放盤。

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒10月短短7天已錄得3宗買賣，屋苑6座中層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，叫價850萬元，現以830萬元蝕讓沽出，呎價約14,982元，新買家為同區客，原業主於2017年7月以900萬元買入，約7年帳面蝕讓70萬元。

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新界區

●中原關偉豪稱，將軍澳日出康城MALIBU的3A座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，最初叫價680萬元，現以640萬元成交，呎價約13,853元，新買家為同區租客，原業主於2018年3月以704.6萬元購入，持貨6年半帳面需蝕讓64.6萬元。

●美聯林健偉指，將軍澳夾屋叠翠軒2座中低層B室，實用面積約614方呎，三房間隔，最初叫價630萬元，放盤3年，近日獲區內客洽詢，議價後以自由市場價600萬元獲承接自住，呎價約9,772元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海‧星灣御22座中層E室，實用面積約498方呎，兩房連儲物室間隔，享山景，單位放盤約9個月，叫價820萬元，累減150萬元，以670萬元獲買家承接，減幅約18.3%，呎價約13,454元。

●中原龐耀昌稱，大圍及沙田10月暫錄約17宗二手買賣，其中大圍柏傲莊I的2B座中層B室，實用面積約663方呎，套三房間隔，享山景，叫價約1,500萬元，議價後以1300萬元獲承接，呎價約19,608元，原業主持貨約4年，帳面獲利24萬元，升值約1.9%。

●中原黎宗文指，大圍金獅花園2期A座中層7室，實用面積約336方呎，兩房間隔，叫價約390萬元，日前議價後以350萬元易手，呎價約10,417元，新買家為上車客。

●中原巫燕虹稱，沙田全輝中心B座中層1室，實用面積約295方呎，一房間隔，叫價約328萬元，議價後以290萬元沽出，呎價約9,831元，新買家為投資者。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城23座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望河景，單位放盤約10個月，叫價500萬元，累減64萬元，減幅約12.8%，以436萬元成交，呎價約13,333元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田碧濤花園1期雅碧閣中層C室，實用面積約764方呎，套三房間隔，望河景，原先叫價750萬元，放盤約1個月，減12萬至738萬元沽出，呎價約9,660元。

●利嘉閣郭建民表示，沙田中心海寧大廈低層A室，實用面積約288方呎，兩房間隔，望市景及河景，近日叫價約350萬元放售，當日即獲買家洽購，並以338萬元售出，呎價約11,736元。

●美聯楊浩然指，大埔新峰花園10座低層C室，實用面積約728方呎，套三房套間隔，叫價720萬元放售，獲區外家庭客議價32萬元洽購，以688萬元承接，呎價約9,451元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺居屋景盛苑C座中層15室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價320萬元，近日終獲區內綠表客洽購，多次議價後以305萬元承接，呎價約6,963元。

●中原王勤學指，元朗爾巒茵羅諾斯大道5座高層A室，實用面積約1,086方呎，套四房連儲物房間隔，叫價1,100萬元，減息後減價60萬元，以1,040萬元沽出，呎價約9,576元，新買家為家庭客。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心5座中層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，見屋苑鄰近家人住所，加上附裝修可望海景，累減21.2萬元，以388.8萬元成交，呎價約8,545元，約兩年帳面虧蝕約146.2萬元。

●中原葉津榮指，屯門居屋兆安苑B座低層4室，實用面積約563方呎，兩房間隔，上月已補價自由市場叫價380萬元，減價25萬元，以355萬元沽出，呎價約6,306元，買家為同區分支家庭上車客。

●祥益黃慶德表示，屯門海典軒1座低層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，加上屋苑鄰近子女就讀的學校，而且單位亦屬同類型放盤中最平，終以488萬元購入上址作自用，呎價約10,678元。

●中原余俊文指，荃灣過去周末共錄得13宗二手買賣，按周增加約1.6倍。其中麗城花園1期1座低層F室，實用面積約481方呎，兩房間隔，叫價438萬元，減價29萬元，以409萬元沽出，呎價約8503元，原業主於1996年6月以185萬元買入單位。

●美聯潘慶樑稱，大嶼山愉景灣海澄湖畔2段逸澄閣中層E室，實用面積約438方呎，一房間隔，近期叫價約為420萬元，並獲外籍買家見同類型單位每月租金約1.4萬元，並有上升趨勢，以400萬元承接，呎價約9,132元，約12年樓價升值約5%。

●中原曹嘉華表示，過去的周末東涌錄得8宗二手買賣，東環6B座高層6室，實用面積約484方呎，套兩房間隔，新買家為投資客，叫價625萬元，連租約放盤，議價後以588萬元成交，減價37萬元，呎價約12,149元，單位約半年前租出，月租約1.52萬元。

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