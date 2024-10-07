美股早段偏軟　高盛上調標指目標　明年望6300點

美股3大指數周一早段偏軟，道指跌154點，報42,198點；標指跌19點，報5,731點；納指跌77點，報18,060點。港股夜期報23,245點，升51點；高水145點。

美國就業市場仍強勁，反映經濟增長動力依然完好無缺，亦意味聯儲局可以放慢減息步伐。高盛首席美國經濟師哈哲思(Jan Hatzius)在最近的報告中，亦把未來一年陷入衰退的機率預期下調5個百分點，至15%，直指9月官方就業數據，平息了市場對就業市場「急劇惡化、無法阻止失業率上升趨勢」的擔憂。

哈哲思預計，到明年6月，美國聯邦基金利率目標將降到3.25至3.5厘，相當於接下來的會議繼續每次減息0.25厘；且認為「再次大手減息0.5厘的風險已經小得多」，更謂「更廣泛地說，我們認為在職位空缺高企且經濟增長強勁的情況下，就業增長沒明顯理由轉差。」

高盛亦把今年底標指的預測目標從5,600點上調至6,000點；同時把未來12個月標指目標從6,000點上調至6,300點。

不過，摩根資產管理首席全球策略師David Kelly持較謹慎觀點。他指由於市場價格已反映經濟「軟着陸」，導致股市估值上升，但這也令資產價格更易受衝擊，建議投資者減低風險，把資金從增長股轉向價值股。

另外，蘋果公司(Apple Inc.)據報將於當地時間10月28日開始正式實裝Apple Intelligence的人工智能(AI)新服務，該服務包括新版Siri語音助手、整合版ChatGPT等，可以幫用戶編輯文字、摘要等。惟新功能只適用於美國，而且支援的裝置版本有限。Apple股價早段曾跌0.8%。