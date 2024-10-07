新盤銷情熾熱 周一錄逾100宗成交
2024年10月07日 22:05
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新盤市場交投暢旺，元朗站項目於周一(7日)晚上作新一輪銷售，銷情再度報捷，即晚沽清所推售的58伙。該盤帶動之下，整體一手市場單日錄得逾100宗成交。
●元朗站The YOHO Hub II單日沽58伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周一(7日)晚上7時起，於港鐵南昌站V Walk商場展開新一輪銷售，以價單形式發售58伙。據市場消息指，截至晚上近10時，是日推售單位全數沽清。
●黃竹坑站Blue Coast II即將開放示範單位
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，最新公布將於周二(8日)開放全新示範單位予傳媒參觀。發展商指，該盤爭取本周內開價，項目已於內地舉行連場推介會，合共20場推介會共吸引約6,000位代理了解項目。項目提供少數位於第3座的四房戶，考慮留待明年接近現樓階段時推出。
●長沙灣瑜悦48小時內上載樓書
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周一(7日)公布將於48小時內上載樓書。發展商指，自項目公布命名後已接獲約1,000個查詢，主要來自九龍區及新界西區。該盤的標準單位均設有三合一露台。全盤所有單位的浴室都有窗戶，約八成單位的廚房配備通風窗。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房售2,340萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(7日)售出一伙兩房單位，為第1座16樓C室，實用面積764方呎，成交價2,340萬元，呎價約30,628元。項目於本月首周已錄得3宗成交，套現近2億元。
●日出康城第12B期PARK SEASONS周五作新一輪銷售
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周一(7日)上載最新銷售安排，將於周五(11日)以價單形式發售158伙。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，新一輪銷售重點推售價單5號的69伙，折實售價約453萬起，折實呎價約14,059元起。
●啟德海灣第1期加推9伙享折扣
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，周一(7日)修訂價單，加推9個單位可享限定折扣優惠。上述9伙均屬兩房戶型，個別單位最高可享33.25%折扣率，售價最低為第2A座1樓M室，實用面積481方呎，屬兩房連儲物室間隔，折實價831.4萬元，折實呎價約17,285元。
●沙田星凱‧堤岸單日連沽5伙
中洲置業旗下的沙田星凱‧堤岸，周一(7日)連沽5伙一房單位，套現逾3,331.7萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位全部位於第5座，包括41樓E室，41樓F室，43樓F室，46樓F室及48樓F室，成交價由663.9萬至680.3萬元，呎價約18,963至19,662元。
●何文田名鑽兩房呎售20,127元
由益兆集團控股發展，已屆現樓的何文田名鑽，周一(7日)以901.7萬元沽出6樓E室，單位實用面積448方呎，採兩房間隔，呎價約20,127元。
●將軍澳海茵莊園錄「一客八食」
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，周一(7日)錄得「一客八食」成交，共涉資逾4,354萬元。上述8伙均為一房戶型，由同一組買家購入，成交價介乎541.5萬至546.6萬元，呎價由18,903至19,286元，據悉該買家購入單位作投資，並考慮再度增持。除了上述8伙之外，項目同日亦錄4宗成交，單日合共售出共12伙，並套現逾6,500萬元。
●西半山帝滙豪庭四房成交價逾半億元
恒地(00012)旗下西半山帝滙豪庭，周一(7日)售出9樓A室，實用面積1,735方呎，成交價5,148萬元，呎價約29,671元。
●紅磡環海·東岸兩日沽3伙
九龍建業(00034)旗下紅磡環海·東岸，兩日內錄得約3宗成交，共涉2,040.9萬元。新近售出的單位包括第1A座32樓D室，實用面積375方呎一房，成交價687.2萬元，呎價約18,325元。 參考的同類戶為1A座30樓D室，面積及開則相約，於2020年9月以994.6萬元，當時呎價約26,523元。相較之下，最新售出單位樓層較高，同時做價低約307.4萬元或約31%。