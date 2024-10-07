新盤銷情熾熱　周一錄逾100宗成交

新盤市場交投暢旺，元朗站項目於周一(7日)晚上作新一輪銷售，銷情再度報捷，即晚沽清所推售的58伙。該盤帶動之下，整體一手市場單日錄得逾100宗成交。

●元朗站The YOHO Hub II單日沽58伙

●黃竹坑站Blue Coast II即將開放示範單位

●長沙灣瑜悦48小時內上載樓書

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周一(7日)公布將於48小時內上載樓書。發展商指，自項目公布命名後已接獲約1,000個查詢，主要來自九龍區及新界西區。該盤的標準單位均設有三合一露台。全盤所有單位的浴室都有窗戶，約八成單位的廚房配備通風窗。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房售2,340萬

●日出康城第12B期PARK SEASONS周五作新一輪銷售

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周一(7日)上載最新銷售安排，將於周五(11日)以價單形式發售158伙。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，新一輪銷售重點推售價單5號的69伙，折實售價約453萬起，折實呎價約14,059元起。

●啟德海灣第1期加推9伙享折扣

●沙田星凱‧堤岸單日連沽5伙

中洲置業旗下的沙田星凱‧堤岸，周一(7日)連沽5伙一房單位，套現逾3,331.7萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位全部位於第5座，包括41樓E室，41樓F室，43樓F室，46樓F室及48樓F室，成交價由663.9萬至680.3萬元，呎價約18,963至19,662元。

●何文田名鑽兩房呎售20,127元

由益兆集團控股發展，已屆現樓的何文田名鑽，周一(7日)以901.7萬元沽出6樓E室，單位實用面積448方呎，採兩房間隔，呎價約20,127元。

●將軍澳海茵莊園錄「一客八食」

●西半山帝滙豪庭四房成交價逾半億元

●紅磡環海·東岸兩日沽3伙