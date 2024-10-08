東方日報B1：外資單周掃貨489億　A股望開市即漲停

內地十一長假期今日結束，國務院新聞辦公室預告同日介紹落實一籃子增量政策，預期A股復市接力急升，更有內地經濟學家估計A股一開市即升停板！為防「塞車」，多家券商已促成銀行提早開始將銀行資金轉帳到證券戶口。投行指，海外主動資金連續流出65周後，上周首度轉為淨流入，被動資金流入亦大幅加快，「組合拳」出台後的9月25日至10月2日，流入中國股票的外國基金達到63億美元(約489.2億港元)。

高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝(Timothy Moe)將中國股市評級上調至「中性」，並基於企業盈利及估值提升，調高滬深300指數及MSCI中國指數目標27%及15%，相信中資股仍有約15至20%潛在上升空間。對內地政策最敏感的股市依次為A股、港股、韓股及台股，行業則為汽車、金屬與礦業、保險、互聯網或媒體。

內地銀行資金轉帳到證券行，一般早上9時開始。內地券商龍頭中信証券通知客戶，中行、中信行、招行、浦發等銀行的轉帳時間提早至7時半開始，農行則提早至8時。市場普遍認為，提前開放銀行與券商之間的轉帳服務時間，可以分散轉帳需求，減輕銀行系統的壓力，令轉帳流程得以順利進行。

中金根據新興投資組合基金研究(EPFR)的資金數據表示，在9月26日至10月2日期間，26.4億美元被動外資流入A股，流入港股和ADR(美國預託證券)則有28.7億美元，規模是前一周的3至4倍，並創2016年以來新高。至於更能代表長線機構投資者的主動外資，則只有1.9億美元流入A股，規模不大，但也是2023年6月底以來首度轉為淨流入，以投資中國和亞洲的基金為主，投資全球的基金流入規模不大。

摩根士丹利則指，9月25日至10月2日期間，中國股票獲外資顯著流入，主要來自被動基金，錄約60億美元，主動基金則只有約3億美元。截至10月2日止，累計國外被動資金流入已突破今年高位，並回到2023年10月份的水平，而主動型的資金流入仍處於2022年底以來的歷史低位。至於整個9月，外資基金有約27億美元的資金流入中國股市，其中被動基金佔38億美元，主動基金則有11億美元的資金流出。

此外，芝商所數據顯示，離岸人民幣期貨9月日均成交量飆升至4,567手合約，創歷史新高。離岸人民幣周一(7日)高見7.058兌每美元，漲397點子。

市場憧憬國新辦再出台刺激消費措施，瑞銀首席中國經濟學家汪濤預期，中央短期內推出的財政刺激措施規模1.5萬億至兩萬億元人民幣(下同)，到明年才有兩萬億至3萬億元的財政擴張。

瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul提醒，內地至今為止所宣布的貨幣和住房措施，並不能扭轉經濟周期或停止房地產市場調整，認為更積極的房地產去庫存措施、處理「爛尾樓」將有助改善整體潛在買家情緒，而財政措施的規模和分配，將是未來幾個季度周期性支持的關鍵。