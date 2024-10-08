林嘉麒：救市惹憧憬　惟經濟未見真章

中港股市全民皆股的氣氛似乎又再出現！經過兩星期的急升，冬眠了的投機者空群出動。有內地證券人士估計，近日累計開戶數量約千萬個，十一長假期有超過60間券商線下營業部安排人手值班進行預約開戶。再者，A股十一長假休市，恒生指數在5個交易日就升2,000點。截至上周五，19隻A股交易所買賣基金(ETF)溢價10%，個別更到60%，新加坡新華富時A50期貨升月13%，數字反映投資者對A股短期行情極度樂觀，認為A股在假期後將會大幅做好。

內地著名經濟學者任澤平於社交平台發表對今次中港牛市看法，認為A股在假期後會「開盤即收盤，可以早早下班」，意則預測A股在今日復市後會即刻漲停板。

外資大行紛紛轉軚看好

事實上，外資券商一早已轉軚看好，其中高盛在最新的報告中將內地股市上調至「超配」，認為中國股市仍有進一步的上漲潛力，將MSCI中國及滬深300指數目標價調升一至兩成。另外，有華爾街分析師高呼買入中國是當下最重要的Market Call，滬深300指數一年內可衝6,000點。

內地政府連番出招救市，是前所未見，而且招數是連環推出，令投資者始料不及。最新是國家發展改革委員會事先張揚今日早上將舉行記者會，市場傳聞是財政部出招救市，發出「史上最強三支箭」，其中有傳是增加公共財政開支、向部分國民發現金補助，以及下調企業稅等。實際內容是如何，不作猜測，反而關心的是長倉基金投資者是否深信內地股市已完全復甦，並且深信不疑的認為A股及港股估值仍有條件追落後，願意持續加倉持有，作中長線投資而不是短炒又走人。說到底，問題的核心是中國經濟前景。

確實，中國人民銀行宣布降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比例，同時推出4項金融支持房地產政策，包括完善商業性個人住房貸款利率定價機制、優化個人住房貸款最低首付款比例、優化保障性住房再貸款，以及延長部分房地產金融政策期限等。中央政治局召開會議強調，要促進房地產市場止跌回穩，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地等，一系列政策不難叫投資者憧憬中國經濟將會好轉。

內地樓市氣氛即時改善

事實上，內房銷售情況迅即回暖。國家住房城鄉建設部最新表示，截至10月4日，已有20多個省(自治區、直轄市)、130多個城市，組織開展了金秋促銷季、住(房)博會、雲展廳、直播看房等多種形式的線上、線下商品房促銷及同步宣傳、政策解讀等活動。

10月1日至3日中午，北京市新樓帶看量較去年同期增加92.5%、認購量提高兩倍，二手房帶看量較去年同期增加104.1%。廣州部分樓盤日到訪量超過150批，較平時增加200%。據湖南省初步統計，新房帶看量按月增長106%、二手房帶看量按月增長80%。據中國指數研究院(四川)初步統計，四川省抽樣調查項目到訪量較節前平均增加70%，成交轉化率較節前平均增加140%。

首輪靠「憧憬」的升市階段，仍認為升幅將有限，後市動力靠的是實際經濟宏觀數據。期望看到連環組合拳出了，經濟數據很快改善的痕迹。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)