廖嘉豪：債市或現低吸機會　日股表現符合預期

美國上周五公布9月非農新增職位達25.4萬份，及失業率降至4.05%，皆好過預期，有違勞動力市場正穩步放緩的觀點。私營部門職位增長的三個月移動均值現已回升至14.5萬份，雖不是非常強勁，但不再發出經濟衰退警號。最新比預期強的就業數據應讓聯儲局在11月FOMC會議上僅減息0.25厘，但花旗分析員預計未來數據將更弱，並導致12月減息0.5厘，即今年餘下的二次議息會議共再減息0.75厘。

而美國招聘率和辭職率的跌勢，以及一系列其他數據都表明勞動力市場未來將進一步疲軟，料就業增長將繼續放緩，失業率將續升，或支持聯儲局在2025年由1月至6月的4次議息會議都各減0.25厘，共減息1厘，代表聯儲局在今次減息周期共減息2.25厘。

較悲觀的勞動力資訊已反映在最新公布的8月份JOLTS數據中，招聘率已放緩至3.3%低位，創2020年年中以來新低，清楚反映企業已放慢招聘速度，接下來或將轉向直接裁員以節省勞動力成本。另一方面，員工辭職率亦降至僅1.9%，同創2020年年中以來新低，反映員工在目前就業市場放緩環境下較難主動離職另覓機會。其他調查數據還繼續反映招聘疲弱。ISM服務業指數的就業分項指數重陷收縮區域。製造業就業在ISM調查和過去兩個月的非農新增職位報告中一直處收縮狀態。而NFIB小企調查顯示，計劃增加招聘的淨公司比例雖由13%升至15%，但仍屬2020年年中以來勞動力市場疲弱的水平。

雖然非農數據或短期內令美國減息幅度預期降溫，但無阻投資者在減息周期中繼續以中年期(約5年)美國國債及投資級別企業債作為固定收益組合的核心，尤其10年期美國國債收益率已由9月16日約3.62%低位回升至約4%，或為投資者提供債市低吸機會。

債市以外，日股表現亦符合9月中旬提及的回升預期，至今升約5%。除美國減息、日本內需復甦支持企業盈利，以及企業管治改革續見成效等利好日股前景因素外，新任自民黨總裁兼首相石破茂計劃在10月27日解散眾議院，而往績顯示日股通常在解散議會後的兩到三個月內呈上升趨勢，解散議會後60個工作天的平均升幅約5%，並一直延續至解散議會後80個工作天的約7%。各利好因素續支持東證指數挑戰花旗分析員的2024年年終目標2,900點，潛在升幅約7.6%。

花旗投資策略及資產配置主管 廖嘉豪