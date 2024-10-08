藥明康德：正評估WuXi ATU業務各種選項

截至公告日，公司並未就上述事項形成任何決議，亦並未與任何相關方簽署任何有約束力的實質性協議。公司最終是否選擇出售WuXi ATU或者保留並執行使該業務得以持續營運的其他選項，均存在不確定性。公司將在相關事項明確後及時發布進一步公告。

另外，藥明康德宣布，公司全資附屬藥明康德(香港)擬發行5億美元於2025年到期之零息有擔保可轉換債券，由公司擔保。待債券發行完成後，認購債券所得款項淨額將約為4.944億美元，公司擬用作全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。

債券初步轉換價為每股H股80.02元，較10月7日在香港聯交所收市價每股H股69元溢價約15.97%，可悉數轉換為4,852.22萬股H股，佔公司擴大後H股股本11.14%及擴大後總股本1.64%。