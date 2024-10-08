發改委：支持地方政府債務置換　明年續發超長期特別國債

國家發展改革委主任鄭柵潔於國新辦記者會上表示，要確保地方政府必要的財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用，支持地方開展債務置換，化解債務風險。

他指，目前7,000億元人民幣(下同)中央政府預算內投資已全部下發；用於「兩新」的1萬億元超長期特別國債已經全部下達到地方。明年繼續發行超長期特別國債，並優化投向，加力支持「兩重」建設，即國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設。

另外，利用專案債等支持盤活存量閒置土地，加速消化存量商品房，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，加速建構房地產發展的新模式。

鄭柵潔提到，內地將加大推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。針對經濟運作中的下行壓力，強化宏觀政策逆週期調節，各方面都要持續用力、更給力。針對國內有效需求不足等議題，把擴內需增量政策重點較多放在惠民生、促消費上，積極發揮投資對經濟成長的拉動動作用。

針對目前一些企業生產經營困難，加大助企幫扶力度，實際優化營商環境，幫助企業渡過難關。針對樓市持續偏弱，採取綜合性政策措施，促進房地產市場止跌回穩。針對前期股市震盪下行等問題，推出有力有效系列舉措，努力提振資本市場。