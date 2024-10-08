陳炳強：料將有更多救市措施推出　港股回調可趁低吸

內地早前救市組合拳帶動港股急升，資深股評人陳炳強認為，本次港股升勢強勁，主要因為市場認為政策展現出中央的救市決心，但政策能否有效幫助消費、投資等基本因素仍是未知之數。陳指出，A股復市後升幅不足1成，而港股更出現逾1,000點回調，反映市場對救市政策的實際效用依然持觀望態度。陳預料，中央在今日（8日)發布會或之後仍會陸續出招，認為較進取的投資者可趁本次回調，趁機吸納以作短線部署。

美國10年期國庫券孳息率升至兩個月新高，報4.0275厘。陳指，在中東局勢緊張下影響下油價向上，不利於通脹回落，令近期債息出現回升至4厘以上。陳又指，上周公布的非農就業數據超預期，減低美國聯儲局大幅減息刺激經濟的機會，但陳認為聯儲局減息周期將會持續，債息將出現回落趨勢。他建議投資可趁現時債息上升，債價回落的時機，將資產分散投入債券市場。