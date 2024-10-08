凱基亞洲：內地政策觀察期至少5個月　首選港股為...

凱基亞洲表示，單由經濟基本面，港股早前的升幅較難維持，因為政策效果的觀察期通常至少需要5個月，而中港股市在第三季及第四季的盈利表現可能受到內地經濟放緩的影響。

然而，中央推出一系列政策支持實體經濟發展及資本市場的發展，且相當全面——降準釋放資金流動性、減息降低企業融資成本，下調存量貸款利率去減輕國民供樓壓力，繼而釋放消費潛力，以及增加股東回報等。如果上述政策能夠成功落實，市場或將持續憧憬股市的表現能夠領先於實體經濟的復甦。

截至9月30日，恒生指數的混合12個月市盈率(Blended 12 months P/E)為9.6倍，剛好突破過去10年的負一個標準差，下一個阻力位在10.6倍，即2023年初高位。根據市場對恒指成分股的預測，其混合12個月盈利為2,200元，對應的恒指為23,210點。若大市的投資氣氛並沒有轉弱，國策推行的力度優於預期，恒指估值有望達到過去5年一個標準差——11.5倍市盈率，對應的指數為25,300點。

另外，關於美國大選，凱基亞洲指，雖然民調結果及賭盤均顯示賀錦麗勝率上升，但基於美國特殊的選舉人票制度，觀察7個關鍵搖擺州的民調結果，兩人的差距不大，因此選情仍存在變數，現重申6月的環球策略「GUIDE」，即

Gold：中長線逢低吸納黃金

Utilities：公用股具防禦力，兼具中長線增長空間

Investment Grade：減息周期有利投資級別債

Defensive Stocks：美國大選疊加放緩風險，注重組合防禦能力

Eastern Regions：精選亞洲地區