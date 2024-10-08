中原：今年住宅車位買賣料僅4千宗　勢創18年新低

二手樓市低迷，連帶車位亦受累。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年首9個月整體住宅車位買賣登記(包括一手及二手)，錄3,013宗，成交總值約45.56億港元；預計全年買賣僅約4,000宗，將按年下跌逾一成，並連跌3年，今年數字有望創2006年3,819宗後的18年新低。

本地經濟及樓市疲弱，車位市道受到拖累而下調，再加上缺乏一手車位銷售，故今年整體買賣明顯減少。2024年截至9月的住宅車位登記量，只達2023年全年4,605宗的約65%，成交金額亦共及去年約78.85億元的約58%。

當中一手車位方面，2024年首9個月錄931宗，成交金額共約18.69億元，數字仍未及去年全年的一半，分別只達去年1,990宗及約41.05億元的約47%及約46%。今年除太古地產減價推售部份鰂魚涌太古城車位外，其他發展商普遍暫緩推售一手新盤車位，影響登記宗數大跌。

其中，香港區買賣跌幅最大，今年僅錄318宗，只及2023年的約38%，主因是去年有大量太古城車位拆售，以及黃竹坑站港島南岸有新盤入伙配售車位，推高基數所致。九龍區及新界區今年分別錄239宗及374宗，只及去年的約56%及約52%。

至於,2024年首9個月二手車位錄2,082宗買賣，成交金額共約26.86億元，已達去年2,615宗及涉額約37.79億元的約80%及約71%。反映樓市氣氛放緩，二手車位需求減慢。當中，香港區買賣較九龍及新界跌幅明顯，今年分別錄333宗、469宗及1,280宗，達到2023年的約71%、約83%及約81%。

今年首9個月車位登記最多的屋苑是鰂魚涌太古城，錄288宗，涉額約5.01億元，當中有255宗是一手買賣。而東涌昇薈則有56宗，成交額共約4,464.5萬元，當中有45宗是一手買賣。

另外，將軍澳南豐廣場則錄81宗，成交金額約9,551萬元；屯門南浪海灣錄61宗，涉額約6,558.3萬元，而項目交投趨升，是因為有投資者將車位拆售戶所致。

剔除投資者車位拆售的項目後，今年首9個月二手車位買賣較多的10個屋苑，平均每宗車位售價(扣除電單車位及已知的一單多買登記計算)，均比2023年為低。以沙田第一城及荃灣海濱花園的跌價幅度最大，齊挫兩成，今年每宗車位均價分別約70及約86萬元，較去年下跌約20.5%及約20.4%。

而太古城、深井碧堤半島、青龍頭豪景花園及天水圍嘉湖山莊亦跌逾一成，其中，太古城及碧堤半島車位平均售價150萬元與71萬元，跌價約18%及13.4%。