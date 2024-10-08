財庫局預告於金融科技周發布「負責任使用AI」政策宣言

金融科技周將於10月28日至11月1日舉行，財經事務及庫務局局長許正宇表示，在活動期間宣布新政策及措舉已成為傳統，人工智能(AI)具全球興趣，今年將發表關於在金融服務部門負責任地使用AI的政策宣言，以闡述港府對此的政策立場。

在2022年及2023年的金融科技周，財庫局分別發表虛擬資產在港發展的政策宣言，及宣布在2025年年底推出新的綜合基金平台。

他引述《全球金融中心指數》報告，香港在金融科技的排名上升5位，至第9位，反映政府、金融監管機構和業界同心協力推動金融科技發展。在過去的幾個月，推出各種措舉，以進一步培養金融科技創新的生態系統。舉例指，在香港擴大跨境「數字人民幣(e-CNY)」試點、推出新的生成型人工智能沙盒，以及啟動「數碼港元(e-HKD）」試點計劃的第2階段。

他指出，今年活動有來自世界各地的技術領導者、決策者和投資者，包括中國內地、東南亞、中東等，有望成為全球創意、創新和合作的大熔爐，以探索人工智能、代幣化、區塊鏈和綠色技術等議題，並將進一步概括全球在金融科技規範化的轉變、新興技術推動的變革等。

他特別提到，今年另一重點活動是「大灣區一日遊」，讓國際金融領袖、投資者和科技創始人，探索廣州、深圳和香港的創新生態系統，期望能藉此促進合作、知識共享、探索投資前景和有意義的對話。

許氏強調，本港具優越戰略位置、穩健的金融基礎設施，能成為金融科技的「超級聯繫人」及「超級增值人」，而資本亦能引領金融科技進一步發展。