天璽‧天首輪銷情報捷！落實周六次輪發售238伙

新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，項目上周六首批價單發售單位即日沽清，向隅客眾多，招標單位亦先聲奪人。隨着減息周期及近期股市整體表現向好，有助加快樓市復甦步伐，並認為股市短期上落不會對置業信心構成太大影響。

新地代理總經理胡致遠指出，今日招標售出單位屬於第3及5座空中花園以上高層戶。其中，第3座Peak Tower47樓B室，實用面積1,991方呎，成交價9,103.3萬元，呎價45,722元，售價及呎價均為項目新高。買家主要為本地客，亦有部分以公司名義入市。

此外，項目今日推出的第4號價單，折實平均呎價約22,223元，較上一張價單上調約2%，主要是今批單位包含第6座向南車站廣場景觀單位。新推單位實用面積236至559方呎，由開放式至兩房間隔，折實售價478.58萬至1,256.19萬元，呎價約18,945至約26,784元。

他又指，該盤同時上載最新銷售安排，將於周六發售目前所有未售價單單位，其中第1、2號價單的單位，售價上調約3%至4%。當日銷售單位折實售價由478.58萬至1,412.04萬元，呎價約18,188至約26,784元，將於周四(10日)截止認購登記。