戴德梁行：首9個月中小型住宅售價累挫8.3%　料全年跌5%內

戴德梁行周二(8日)發表香港房地產市場2024第三季回顧及展望指出，根據該行數據，中小型私人住宅售價指數自年初至9月累計下調約8.3%，各類市場的樓價在過去幾個月均進一步回落，料全年樓會將回落約半成以內。

第三季細價盤沙田第一城按季下調約7.4%，而中價市場的鰂魚涌太古城按季則錄約3.6%跌幅。至於，代表豪宅市場的貝沙灣則按季跌4.9%。另外，在議息前的7及8月，市場觀望氣氛濃厚、住宅成交量均處於4,000宗以下低水平，即使9月中旬落實減息後，成交量亦未見大幅反彈，僅約2,850宗。部分準買家在減息後仍然保持審慎；而減息後留意到不少發展商積極部署去貨，預期及後幾個月的一手成交將繼續保持活躍。

該公司香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，減息後該行錄得的詢價量有輕微回升的趨勢，預計市場信心及成交量有機會在第四季逐步回升，全年成交量將比去年低位回升約15至20%至5萬伙。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，減息利好樓市，而股市亦先行樓市幾個月時間，若美國能持續減息及股市持續向好，在財富效應的帶動下將有利住宅市場的後市發展。預計樓價於第四季進入整固期，全年跌幅或在5%內。另一邊廂，受外來專才及學生需求推動，住宅租賃市場更趨活躍，今年首8個月租金指數逆市上升約6.2%，全年或錄得約5至10%升幅。

另方面，本港甲級寫字樓市場連續4個季度錄得正吸納量，今年首三季已共錄約98萬方呎，第三季則佔約32.41萬方呎，季内亦錄不少逾萬方呎以上的大手租務成交，新租賃面積達約83萬方呎，當中以尖沙咀、中區及九龍東佔比最高，以租賃面積計算，銀行及金融業達約38%佔比最高。

由於季内未有新寫字樓項目落成，整體待租率下調至19.3%水平，是2022年第一季度以來首度下跌。租金方面，整體甲級寫字樓租金調整步伐於第三季度加快，按季下調約2.4%，年初至今跌約4.3%，預期全年租金將錄得6至8%跌幅。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，數據反映今年寫字樓市場的租務成交較上年活躍，展望後市，最近減息周期開始啓動，内地的宏觀經濟政策亦大幅刺激中港股票市場，再加上首三季香港首次公開招股(IPO)市場重返全球第四位，相信有助金融市場的持續復甦，從而支持及帶動銀行及金融服務業租戶對甲級寫字樓的需求。

零售市道方面，第三季錄得來自本地及國際品牌的新租賃活動，整體一線街舖空置率繼續改善至8%，為疫情以來新低。當中以九龍區較明顯，旺角空置率按季下調約2.7個百分點至約8.4%；尖沙咀則回落至約9.4%。銅鑼灣空置率按季持平，中環微升至約8.6%。然而，在旅客和居民消費模式改變下，餐飲業營運商正面對不少競爭和挑戰，各區餐飲租金輕微下調約1.5至2.5%。蕭預期，全年各區核心街舖租金有望錄得約4至9%增長。