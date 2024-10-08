中資券商股遭高沽？中國銀河有主要股東套現4億...
2024年10月08日 20:53
東網電視更多新聞短片
中資券商股近期瘋漲，主要股東面對的套現誘惑實在不易抗拒。聯交所資料顯示，焉雨晴周一場內減持中國銀河(06881)3,923.3萬股，每股均價10.479元，換言之套現4.11億元，持股亦由5.63%降至4.57%，低過5%的申報門檻，以後再減持也毋需披露。
該股昨日(7日)的收市價同時是2015年股災以來的即市高位，今日(8日)暴瀉32.18%。
翻查資料，焉雨晴於中國銀河主要股東汶澤國際投資有限公司持有50%權益，而汶澤過去做過光大銀行(06818)的基礎投資者。過去一年，不論焉氏、汶澤，抑或汶澤另一股東王義禮都沒有減持過中國銀河，可見今次是焉氏示範何謂高賣套現(Sell High)。
其他大型券商也慘不忍睹，廣發証券(01776)及HTSC(06886，華泰證券)分別挫24.97%及26.92%，光大證券(06178)及東方證券(03958)分別瀉29.25%及30.64%；中信建投証券(06066)、申萬宏源(06806)及招商證券(06099)跌幅更分別高達32.52%、35.05%、36.45%。上述9家投行的總成交額高達316.05億元，對主板成交今日再創新高「功不可沒」。
瑞銀認為，其中資同業尚有不少催化劑，如內地減息降準、資本市場改革諸如市值管理和促進長線資金入市、中央鼓勵併購交易，以及散戶入市。券商股的港股是不便宜，但A股仍低廉，互惠基金持倉處於10年低，推介信証和HTSC，目標價分別為27.85元和19.8元，意味可回升18.25%及30.26%。