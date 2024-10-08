中資券商股遭高沽？中國銀河有主要股東套現4億...

該股昨日(7日)的收市價同時是2015年股災以來的即市高位，今日(8日)暴瀉32.18%。

瑞銀認為，其中資同業尚有不少催化劑，如內地減息降準、資本市場改革諸如市值管理和促進長線資金入市、中央鼓勵併購交易，以及散戶入市。券商股的港股是不便宜，但A股仍低廉，互惠基金持倉處於10年低，推介信証和HTSC，目標價分別為27.85元和19.8元，意味可回升18.25%及30.26%。