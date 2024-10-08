證監會辦「為理財教育敲鑼」儀式　籲投資者裝備好自己

今個星期係世界投資者周，香港證監會轄下投資者及理財教育委員會周二(8日)舉行「為理財教育敲鑼」儀式，巧合地港股同日上演高台跳水，十分應景！香港證監會主席雷添良表示，會加強投資者防範風險，但投資者自己都要裝備好，形成「抵禦風險的第一道防線」，咁先把握到香港市場帶嚟嘅機會。

佢強調，投資者教育係重要嘅使命，能讓投資者裝備同保障自己，證監會一定會全力支持，未來亦會繼續與投委會通加合作，齊齊教育投資者，同埋防騙工作。

香港交易所主席唐家成亦提醒，投資可升可跌，保持樂觀及審慎並重嘅態度好重要。港交所亦積極推動理財教育，支持投資者加強對市場嘅認識及理解，同時促進市場健康及可持續發展。其中一項工作，係透過建立多元渠道，為投資者提供唔同嘅投資產品同工具，等大家可以建立平衡、穩健嘅投資組合。

話時話，依加投資者產品多籮籮，除咗傳統嘅股票、債券等之外，虛擬資產都好受投資者歡迎，特別係年輕一代。投委會同日推出以社交媒體為主要宣傳平台嘅教育活動「迷途換物所」，以帶出青年人面對嘅財務挑戰，當然唔少得可行建議，大家不妨都學番兩招！