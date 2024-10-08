新盤不斷升溫　啟德樓盤周六展次輪銷售

新盤市場氣氛不斷升溫，發展商蜂擁推盤，香港仔黃竹坑站上蓋項目將於24小時內公布首張價單，至於早前首輪銷情報捷的啟德樓盤，亦加推新一批單位，並落實於周六(12日)進行次輪銷售。

天璽‧天首輪銷情報捷！落實周六次輪發售238伙

新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，項目上周六首批價單發售單位即日沽清，向隅客眾多，招標單位亦先聲奪人。隨着減息周期及近期股市整體表現向好，有助加快樓市復甦步伐，並認為股市短期上落不會對置業信心構成太大影響。

新地代理總經理胡致遠指出，今日招標售出單位屬於第3及5座空中花園以上高層戶。其中，第3座Peak Tower47樓B室，實用面積1,991方呎，成交價9,103.3萬元，呎價45,722元，售價及呎價均為項目新高。買家主要為本地客，亦有部分以公司名義入市。

此外，項目今日推出的第4號價單，折實平均呎價約22,223元，較上一張價單上調約2%，主要是今批單位包含第6座向南車站廣場景觀單位。新推單位實用面積236至559方呎，由開放式至兩房間隔，折實售價478.58萬至1,256.19萬元，呎價約18,945至約26,784元。

他又指，該盤同時上載最新銷售安排，將於周六發售目前所有未售價單單位，其中第1、2號價單的單位，售價上調約3%至4%。當日銷售單位折實售價由478.58萬至1,412.04萬元，呎價約18,188至約26,784元，將於周四(10日)截止認購登記。

The YOHO Hub II第6座周一開賣52伙

發售單位包括20伙兩房及32伙三房戶，實用面積462至905方呎，折實售價由668.81萬至1,403.29萬元，呎價約13,186至17,068元，平均呎價約14,765元。

當日將分兩輪發售，首輪買家須購入2伙單位，項目將於(13日)晚上8時截止接收購樓意向登記。

Blue Coast II即將公布首張價單 料不少於112伙

集團營業部首席經理郭子威指出，首批單位不少於112伙，單位集中第5座的兩房及三房戶，認為項目市場合理價約2.8萬港元水平，並預計今期非本地買家比例，將較項目第1期的約四成為高。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲指出，今日開放預傳媒參觀的示範單位，參照3座28樓D室，為實用面積446方呎兩房戶，單位將於本周末對外開放。

尚柏加推14伙 首推連天台特色單位

新價單將包括2伙連天台特色單位，實用面積449及488方呎，附連469及520方呎天台，折實售價574.99萬港元起，呎價約12,506元起。另有兩伙為連花園單位，其中地下A室，實用面積494方呎，兩房套房設計，設有760方呎特大花園。

其餘10伙為標準戶型，包括8伙一房及兩伙兩房單位，實用面積282至488方呎，折實價283.8萬至485.46萬元，呎價約9,948至11,022元，若單計標準戶型平均折實呎價約10,319元。發展商計劃於本周內盡推所有單位進行次輪銷售。

麗新發展高級副總裁潘銳民指出，尚柏首輪以超筍價格推出，加上已屆現樓，吸引大批區內家庭客和年輕一族上車，同時不乏大手客。而新價單所涵蓋的單位全屬高層和特色戶，部分單位連裝修及家具出售。

將軍澳海茵莊園加推174伙 設新示範單位予參觀

該公司市務及銷售部助理經理陳世傑表示，全新價單主要推出一房單位及小量兩房連儲物室單位，實用面積280至406方呎，扣除折扣後樓價由530.5萬至780.8萬元，呎價約18,259元起，其中13伙於周六(12日)發售。

集團市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，自減息後，項目10月已錄51宗成交，套現逾2.8億元，銷售進程追貼3月撤辣後旺市之勢，項目迄今累售1,257伙，套現逾70億元。

項目同日開放全新示範單位予買家預約參觀，全新經改動示範單位為2座25樓B1室，實用面積287方呎一房，景觀眺望康城區內一帶、將軍澳南部海濱長廊及將軍澳跨灣大橋。

朗賢峯第IIA期推新價單42伙 周六開售121伙

據項目最新價單，今日加推單位實用面積482至725方呎，扣除最高18%折扣，折實售價1,004.6萬至1,758.4萬元，呎價約19,731至約24,254元，折實平均呎價約21,882元。

牛頭角皓日周六開售12伙 設最高13.5%折扣等優惠

該盤銷售至今售出超過120伙，套現逾10.7億元。

柏蔚森今再沽13伙 大手客斥逾3700萬掃7伙

發展商指出，買家看好啟德跑道區發展，心儀項目三面環海，享開揚廣闊遊艇海景或維港景色。

踏入10月份，項目約一周已沽出84伙，反映海景單位受市場追捧。

另外，集團與會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，今日亦連沽3伙，售價由633萬至3,078萬元，呎價約24,727至30,749元。