內地一線城市十一假期新盤認購量超越9月份
2024年10月09日 06:00
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內地政府表明樓市要止跌回穩，令市場對內房重現「銀十」銷情寄予厚望。內地房地產研究機構中指研究院指，受惠政策帶動，一線城市於十一長假的新盤平均認購量多過9月全月，其中廣州和深圳的認購量較9月多逾一倍。
報告顯示，雖然內地25個城市新盤日均成交面積按年減少約27%，惟考慮到去年的十一長假日子較長，剔除相關影響後今年的新盤日均成交面積實質增長約23%。
中指院又稱，重點城市二手樓成交套數較去年十一假期普遍上升，其中深圳、青島和溫州增幅均逾一倍，但北京受網簽滯後影響而下跌。
要留意，官方公布的十一假期新盤銷售表現，似乎較民間機構統計的還要強勁。其中，深圳市住房和建設局最新數據顯示，今年十一假期深圳市新建商品住宅認購銷售數目有1,841套，合計19.18萬方米，認購量按年上升6.64倍。
二手房方面，經深圳市龍頭中介機構接觸的帶看量及成交量分別為24,620人次及1,314套，日均值較去年同期分別增長22%及3.39倍。
房企消息方面，被指償付能力較佳的民企旭輝控股(00884)在其官方社交平台公布，今年首3季在全國42個城市的72個項目中，新盤交付量近4.1萬套。另美的置業(03990)公布，今年首9個月合約銷售金額約284.1億元人民幣，按年跌46.64%。
此外，禹洲集團(01628)就有關境外債務重組的更新資料作出公布，香港計劃及開曼計劃分別獲香港法院及開曼法院裁決，兩個計劃各自的生效日期已於今年10月4日根據計劃條款落實。公司指，計劃生效日期為實施擬議重組的重要里程碑。
滙豐環球研究以今年4至5月政策驅動的升市作為參考，對內房行業估值進行背景分析，只有3家股票包括中國海外(00688)、華潤置地(01109)和建發國際(01908)的股價與5月的峰值持平或更低，而其他發展商的估值已明顯超出5月時水平。考慮到本月較早前的房地產市場拐點，該行認為中海及潤置的風險回報仍具有合理的吸引力，目標價分別為19.4元及35.6元，並將貝殼美國預託證券(ADR)目標價由24.4美元上調至34.3美元。