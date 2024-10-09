調查：近4成港人加強應急資金儲備　25%憂無法繳付帳單

信貸資料服務機構環聯發布第三季消費者脈搏調查，顯示更多香港消費者對財務前景持樂觀展望。環聯對香港成年消費者進行調查，發現與去年同期相比，35%受訪者表示家庭收入在過去3個月有所增加，較去年大幅上升7個百分點。

相關樂觀情緒在Z世代消費者中最為顯著。55%受訪Z世代表示收入有所增加，對比去年第三季度的45%為高。同時，表示過去3個月收入僅維持平穩的Z世代消費者，從去年同季的41%大幅下跌至30%。這些數據均反映年輕消費者的財務流動性有所改善。

展望未來，香港消費者有信心收入可見持續增長。在今年第三季，42%受訪者預期未來12個月的收入會增加，按年上升7個百分點。相反，預期來年收入會下跌的消費者則僅為15%，較去年同期下跌3個百分點。

儘管香港消費者對收入持樂觀展望，但他們對整體財務前景卻持不同看法。在第三季，25%受訪者表示擔心可能無法全數繳付至少一項當前帳單和貸款，較去年同期的17%大幅上升。

環聯於調查中亦探討受訪者對未來6個月家庭財務狀況的主要憂慮。結果顯示，日常用品的通脹為消費者的首要憂慮，60%將其列為未來6個月影響家庭財務狀況的三大憂慮之一，其次為可能出現的經濟衰退(58%)和擔心有機會失業(49%)。事實上，44%受訪者認為香港目前正經歷經濟衰退，較上季增加5個百分點。

在更擔憂經濟衰退和通脹的情況下，39%受訪者表示加強了應急資金儲備；23%亦於過去3個月增加了退休金儲蓄，反映消費者面對經濟前景不明朗時均以個人財務穩健為首要考量。另一方面，消費者亦進一步控制開支，40%表示計劃減少外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出。

此外，在第三季，消費者的信貸需求有所提高。38%表示未來12個月有意申請新貸款或為現有信貸進行再融資，較去年同期的35%為高。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，儘管消費者對收入增長和前景的信心明顯提升，特別是年輕世代，但同時亦見他們對財務穩健的憂慮日漸加劇。消費者正採取積極措施，包括增加儲蓄和調整開支等，顯示在面對經濟前景不明朗時，他們致力保持財務韌性，這是印證市場表現成熟的一個正面訊號。