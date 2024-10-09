Blue Coast II首批128伙　兩房戶入場價921萬

長江實業執行董事趙國雄稱，是次推出的首批單位一貫地有所折讓，惟整體定價比上期略高。他指，今次首批開價仍然蝕錢，期望最終可獲微利。他形容首批單位屬「食胡價」，對買家及代理而言，現時都是食胡的時候，「有糊唔食，罪大惡極」，與市場上其他樓盤客路不同，亦不擔心遭行家「截糊」。他預計，在樓價企穩後，或可有3至5%升幅。

集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，首批單位集中於第5座，包括78伙兩房及50伙三房單位，實用面積由485至781方呎。

價單扣除最高14%折扣後，折實價介乎921.4萬至1,882.1萬元，折實呎價由18,998至24,099元。價單特別提供「粉絲210天付款計劃」，成交期為210天，可享13.5%折扣。

長江實業營業部首席經理郭子威指，入場單位為5座7樓G室，實用面積485方呎兩房，折實呎價18,998元。三房售價最低為5座7樓D室，實用面積770方呎，折實價1,528萬元，折實呎價約19,844元。該盤本周五中午12時起對外開放示範單位，同日起收票。

資料顯示，項目上期Blue Coast於今年3月推出首批138伙，當時折實平均呎價約21,968元。港島南岸最早於2021年4月推出第1期晉環，同年8月推出第2期揚海，當時首批折實平均呎價分別約29,689元及30,888元。而去年7月登場的第4A期海盈山，首批折實平均呎價約27,989元。