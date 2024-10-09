台積電9月收入按年增39%　第三季超預期

晶圓代工龍頭台積電第三季實際營收超預期，達到7,596.26億元新台幣(下同)，按季增長12.79%，並創單季新高。

此外，9月合併營收約2,518.73億元，按月增加0.4%，按年增加39.6%；累計首9個月營收約20,258.47億元，突破2萬億元大關，按年增加31.9%，並是歷來最佳。台積電今年第3季美元財測料應已順利達陣，而且有望略為超標，實際數據尚待台積電公布。

台積電日前公布第3季美元財測展望，估計營收介乎224億至232億美元，相較第2季營收208.2億美元，按季增長7.6至11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標單季美元營收將挑戰歷史新高。

台積電下周四(17日)將公布第三季業績與未來展望，外媒指，台積電先進封裝擴產與2納米晶片進度、毛利率、資本開支以及半導體展望等議題預料都是焦點，內外資機構已搶先調高目標價，Aletheia Capital直言台積電是半導體業界獨一無二的存在，給予1,600元目標價，高盛及摩根士丹利也分別調升目標價至1,270及1,280元。