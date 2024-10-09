長沙灣連方I會所及3現樓示範單位曝光

市區新盤步入現樓階段，萬科香港發展的長沙灣連方I，繼早前已取得入伙紙後，最新公布快將展開交付程序，周三(9日)首度開放3個現樓示範單位及住客會所予傳媒率先參觀。

萬科控股(香港)董事總經理周銘禧表示，連方系列兩期迄今售出170伙，套現約13.5億元。連方 I已屆現樓，將於短期內開放現樓全新示範單位予公眾預約參觀，將按市況適時加推不同種類的單位。

是日其中一個開放的示範單位為26樓H室，實用面積232方呎，開放式間隔。長方形客飯廳長約4.7米，闊約2.3米，露台朝向西南方向。單位層與層之間有約3.5米高，以複合式家具設計，將上下方的空間分隔成休息區和活動區。同時配備嵌入式高櫃，增加收納空間。開放式廚房設枱面式抽油煙機，而浴室配備窗戶，增加採光及加強通風。

同日曝光的單位包括26樓E室，實用面積266方呎，露台與工作平台合併，面積達38方呎。另外，26樓G室，實用面積293方呎，一房間隔，客飯廳連接的露台，與廚房旁的窗戶呈對流設計，增加採光及加強通風。

此外，項目住客會所「Bond Club I」提供設施包括健身室，咖啡主題多功能空間，畫室及多用途活動室，戶外宴會區、燒烤區、有蓋戶外瑜伽區等。連方 I的住戶可項目內的行人天橋通往同系列的會所層，享用部分會所及公用設施，包括長約18米戶外泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區等。