美聯：山頂及南區第三季錄24宗成交　按季大減逾2成

美聯方富義表示，根據該行統計，山頂及南區今年第三季共錄得約24宗買賣成交，較第二季約31宗減少約22.6%，惟上季成交金額則錄得約39.64億港元，按季上升約20.5%。

今年第三季該區一手成交個案佔約10宗，涉及金額約30.6億元，按季計分別減少約23.1%及大升約1.15倍，主因是錄得多宗大額逾億元成交。至於，二手成交佔約14宗，涉及金額約9.04億元，按季計分別減少約22.2%及跌約51.6%。

第三季區內逾億元大額成交佔約11宗，與次季約10宗相若，當中一手佔9宗，二手佔2宗。成交個案中，以種植道46號連錄4間洋房最矚目，以約11億元成交，另外，山頂道99至103號亦有3間洋房成交，成交價約8.28億元，此外，壽臣山15號有兩間洋房分別以逾7.17億元及逾3.2億元成交。至於白加道單號洋房及壽臣山道東1至9號分別以約2.8億元及1.47億元成交。

山頂及南區租賃市場方面，第三季共錄得約160宗租務成交，較次季約177宗減少約9.6%，涉及租金總成交金額約1,617萬元，較次季約2,117萬元減少約23.6%。

此外，南區亦有多個大型豪宅屋苑區域，包括貝沙灣、黃竹坑站港島南岸、南區三灣區，該批屋苑於第三季共錄得約48宗買賣，其中，貝沙灣佔13宗買賣，較次季約21宗少約38%，黃竹坑站港島南岸佔約17宗，較次季逾600宗為少，主因是次季有Blue Coast熱賣，而南區三灣屋苑則錄約18宗買賣，較次季約30宗減少約四成。至於租務表現，全季共錄約123宗，貝沙灣佔25宗，較次季約29宗少約14%，黃竹坑站港島南岸佔約63宗，較次季約72宗減少約13%，而南區三灣屋苑則錄約35宗買賣，較次季約63宗減少約44%。

方稱，由於利好樓市及經濟的措施逐步浮現，市場普遍對第四季本港經濟狀況及樓市樂觀，而且港島南區黃竹坑再有新盤部署推出，將會引發購買力釋放，故第四季山頂及南區一帶的樓市需求將會上升，而交投將會按季有所回升及看俏。