調查：男女理財大不同　倘坐擁100萬　逾半首選做定期

香港財務策劃師學會進行「男女理財大不同」問卷調查，結果顯示，超過九成的港人有儲蓄的習慣，男性(74%)比女性(60%)更易接受投資風險。

調查顯示絕大部分受訪的成年港人有儲蓄習慣，以男性更甚，女性與男性比例分別為93%及96%。此外，男性具有較高的風險承受能力及投資取態偏向樂觀。調查中男性有超過74%認同「有危才有機」，而女性則只有60%，較男性少14%。

男女受訪者表示，如果擁有100萬港元，近五成首選進行定期或銀行儲蓄。次選方面，女性偏愛投放於房地產首期(24%)，男性只有14%，兩者相距達10個百分點。男性的第二選擇為投資股票(25%)，亦較女性高出13%。

面對退休，女性傾向40歲前(37%)提早進行策劃，男性僅為31%；男性更多會於51歲後才進行退休策劃，甚至不會考慮的更高達40%。至於未來的財務困擾，兩者皆視醫療開支需要(女性48%；男性39%)為最關心的項目。退休儲備方面，逾半男女受訪者將理想的退休儲備設定在500萬至1,500萬元之間，佔整體女性61%及男性的52%。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝表示，性別不同，注定男女在財務策劃道路上的取態及決定不盡相同。直覺上男性比女性在投資上更加拚搏，更願意及樂意承擔投資風險；女性則傾向保守及避免引發重大損失。

調查以網上形式於今年9月27日至10月2日進行，受訪者為年齡21歲或上人士，女男各佔六成及四成，共收回265份有效問卷。