今年首8個月錄7575宗普通話拼音買家入市登記　創新高

中原地產數據顯示，反映減息前市況的8月份合共錄得3,271宗一、二手私樓買賣登記，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔745宗，較7月723宗增加約3.04%。而受惠今年2月底全面撤辣，普通話拼音買家入市宗數佔比已連續6個月達2成以上，8月錄約22.8%，當中一手佔約31%，二手則近19%。

而今年首8個月，全港累計錄得7,575宗普通話拼音買家入市登記，總值848.97億元，較去年同期分別上升約70%及約43%，兼同創有紀錄以來同期新高。

由於近期不少新盤低價促銷，吸引大批專才等內地人執平貨，上月由普通話拼音買家購入的單位，涉及樓價總值66.3億元，按月跌約15%，當中一手佔逾55%至36.7億元，二手則佔29.2億元。

有新盤開售的地區，就特別多內地客捧場。根據中原樓市片區數據，8月份最多普通話拼音買家入市的一手新盤地區，第一位為啟德新區，有132宗，佔該月313宗登記的42%，並較7月20宗急升5.6倍，遠遠多過第二位的屯門掃管笏及西營盤的55及19宗。兆康及何文田則錄13及12宗。

值得留意是，自撤辣以來，過去半年(3至8月)啟德新盤的普通話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港，比第二位的黃竹坑342宗多出逾9成，涉及金額更突破110億元，較去年同期52.3億元增加1.1倍。啟德跑道區新盤柏蔚森I，上月錄得286宗登記中，有110宗的買家屬普通話拼音人士，佔比約38%，是8月份最多內地客新盤。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港進入減息周期，加上上周中央推出多招支持經濟、樓市及股市，銀行取態亦轉趨積極，多項利好因素下，預計會吸引更多內地資金來港，尤其於物業市場尋寶。