瑞銀：內地以舊換新補貼及消費券　帶動消費品行業假期增長

國家稅務總局數據顯示，10月1至8日長假期期間，日均零售銷售額按年增長25%，其中家電和服務表現最佳。瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕認為，由於稅收徵管比去年更嚴格，稅務機關的資料可能誇大實際消費增長，但受惠地方政府發放家電和汽車的以舊換新補貼及消費券，該期間內的消費仍可能較8月小幅復甦。

她舉例指，上海零售銷售額增長3%，勝今年8月的負增長3%。自9月28日起，上海市政府開始發放高達5億元人民幣的消費券，直到今年11月，其中餐飲佔72%，其餘為住宿、電影和體育消費券。

她指出，「以舊換新」補貼推動家電與家具銷售，而區域家電零售商表示增長強勁，例如武漢按年增長50%，四川按年升90%。在上個「黃金周」期間，家電和家具需求相當低迷。據該行調查，由於天氣轉涼、折扣加大，10月假期期間，運動服裝品牌銷售「火爆」，預計不同國內品牌的按年增速介乎於個位數至高達百分之十幾，按季好過第三季趨勢。

她提到，餐飲消費券的拉動下，9月30日至10月6日期間，上海餐飲銷售額按年增長10至20%。至於珠寶，該行調查顯示，長假期間的壓力較第三季略有緩解，認為得益於品牌積極促銷、消費者逐漸適應高定價以及股市帶來的正財富效應。不過，超高端白酒市場的整體消費疲軟，主要由於商務和送禮場景的消費仍然乏力，認為去年積壓的婚宴需求也在減弱。雖然較近期低點回升，但茅台目前的批發價尚未恢復到中秋假期前的水平。

彭燕燕指，MSCI中國必需消費品和非必需消費品行業的估值，目前比全球平均水平分別低6及26%，而此輪股市反彈前低30及50%。該行仍預計即將發布的第三季業績中，盈利表現將分化，並提示家電板塊具有潛在盈利上行空間。由於預計2025年生豬價格將下跌9至14%，因此近期下調中國生豬養殖行業評級。