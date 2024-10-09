禹洲·香山首府第一期香港首推20套單位　入場費276萬人民幣

【營業資訊】禹洲·香山首府坐落珠海主城區北部的新香洲，屬最核心、最宜居、最稀缺的板塊，背靠鳳凰山，在地理位置上可謂是“瞰海、攬山、閱城”的黃金地帶。整個項目以大片綜合開發為主，兼具地方居住特色與娛樂、商業等綜合性城市功能，打造舒適居住體驗，滿足住戶各種各樣的生活需求。

美聯中國榮獲禹洲·香山首府香港區營銷代理。項目第一期佔地面積約兩萬平方米，建築面積約10萬平方米，首期開發的是1、2、3幢樓房，樓高30至32層，屬兩梯四伙和兩梯六伙的塔樓，總戶數665戶，單位建築面積約958至1,378平方呎，戶型設計為三房兩廳兩衛至四房兩廳兩衛。物業坐北朝南，視野極佳，且無高層遮擋。

此次於香港首推兩幢樓20套精選單位，建築面積約958至1,206平方呎，所有單位附連裝修，並於2025年12月31日交樓。客戶可享開盤優惠98折，美聯客戶更可享有額外99折優惠，特惠入場費276萬元人民幣起，平均呎價約3,109元，僅需15%首期即約42萬元起。

美聯中國珠海、中山、江門、香港大灣區總部董事總經理林世昌指出，珠海不僅是一個充滿無數可能的現代化城市，更是一個擁有極高生活品質的城市。未來十年，珠海回歸主城發展，再一次賦新城市，實現城市的蝶變升級。無論是投資置業、度假旅遊，還是就業安家，選擇珠海，將融入一個全新的生活方式，與這座城市共同迎接新時代的挑戰與機遇。

林又指，隨著粵港澳大灣區建設步伐加快，珠江口東西兩岸基礎設施建設提速，廣深港高鐵(港段)的開通、港珠澳大橋及深中通道均已通車、黃茅海跨海通道(計2024年年底建成通車)大批基建落成，為大灣區各城市架起溝通的橋樑，大大縮短珠江口東西兩岸城市間的通勤時間。同時隨著港車北上政策實行，珠海與香港的距離拉近更多，加上珠海的氣候、居住環境、醫療配套等，都非常合適港人度假、養老退休，促使更多港人選擇在珠海置業。再加上樓市政策密集出臺，有望提振市場信心，樓市將保持穩中有升的走勢。項目特設10月26日於旺角康得思酒店舉行研討會，而長期展銷廳設於九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室。

禹洲·香山首府項目總佔地面積約33萬平方米，總建築面積約143萬平方米，分多期開發，均為高層類型的產品，是目前珠海主城區最大的居住型社區之一。項目內部規劃兩所幼稚園、一所36班的小學、體育公園、一座一級鄰里中心、一家shopping mall。

整體社區外部打造現代東方的建築風格，以現代簡約風格為基調，內部則秉承東方美學的韻律和現代酒店式景觀，構建出內斂、雅致、充滿秩序的空間。圍合式布局，視野好，私密性強，將景觀的動靜線條進行優化，將樓棟、綠化和空間相結合，強調景觀的最大化，實現戶戶有景。

禹洲·香山首府位於珠海主城區北部的新香洲，屬於最核心、最宜居、最稀缺的板塊，背靠鳳凰山，在地理位置上可謂是“瞰海、攬山、閱城”的黃金地帶。整個項目以大片綜合開發為主，兼具地方居住特色與娛樂、商業等綜合性城市功能，打造舒適居住體驗，滿足住戶各種各樣的生活需求。

項目所處珠海城區——主城正脈的中軸之上，是珠海立體交通樞紐所在地。以禹洲·香山首府為出發點，5分鐘連結城際交通，8分鐘全覆蓋主城核心路網，對內不管是往市區方向，還是往斗門或者金灣高欄港等方向，基本20分鐘內都可以到達；對外則通過高速、城軌、港口、機場，形成灣區1小時生活圈，暢達全國。

另外，該盤3公里範圍有多個大型商業體，如富華里、旺角薈、優特匯、佑里‧碧樂城、喜悅薈、山姆會員店(印象城)、沃爾瑪、中海環宇城、明珠商業廣場、大前門商業廣場、金發購物中心、新香洲華潤萬家、天虹廣場等匯聚，繁華商圈環繞，滿足休閒購物一站式需求。至於，教育配套方面，項目兩公里範圍內就擁有8所幼稚園、7所小學、8所中學，享受全齡段優質教育資源，堪稱公立教育學府高地。

同時，醫療配套亦完備，項目5公里範圍內15分鐘車程覆蓋6所綜合性及專科醫院：珠海市婦幼保健院(三甲)、珠海市人民醫院(三甲)、中大五院(三甲)、香洲區人民醫院(二甲)、第三人民醫院(公立醫療機構)、珠海上沖醫院(社區醫院)、共同組成完善的醫療衛生和健康服務體系，為住戶的健康保駕護航。

至於，休閒設施娛樂亦應有盡有。該盤5公里範圍內擁有兩大體育中心、六大文化藝術中心、七大公園，能完全滿足休閒娛樂、體育文化、藝術等文娛需求。

禹洲集團創辦於1994年，為集房地產開發、商業投資運營、酒店運營等多元業務為一體的大型綜合性集團，在香港聯交所上市，2022、2023年連續兩年保持交付住宅超過兩萬套。