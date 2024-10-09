會財局為核數提供指引　助應對經濟波動的匯報風險

進入2024年的最後一個季度，會計及財務匯報局(簡稱會財局)發表年終審計的《審計焦點》，為核數師提供指引，以助其有效識別，並應對因當前經濟狀况而增加的財務匯報及審計風險。查察部署任主管劉建汝提醒，當前波動不定的經濟環境。為上市實體帶來相當的不確定性，使其更易受到管理層偏見和詐欺行為的影響。核數師必須保持警惕，留意這些狀况如何影響上市實體，並在整個審計過程，特別是風險評估過程和審計程序執行過程中保持高度的專業懷疑態度。

《審計焦點》強調核數師應特別關注的範疇，一是核數師就應對企業業務環境變化的責任，包括對客戶的業務及其信息科技環境取得充分了解；識別、評估及應對當前經濟環境所産生的審計風險。其次是關於審計質量的關鍵範疇，例如領導層須建立及加強事務所內部的道德文化；維持核數師的獨立性；遵守所有適用的法律法規；應對及處理上市發行人更換核數師所帶來的潛在問題；維護審計項目質量及表現。

會財局指出，及早和妥善的審計計劃，為有效、高效而具質量的審計定下基礎，並提醒上市實體核數師、管理層和審計委員會，在審計中不同階段，應重點關注的關鍵里程碑及應採取的行動。

會財局行政總裁賴翠碧重申，會計師行領導層在建立和確保事務所持續改進審計質量方面的承諾，發揮關鍵作用。領導者必須設定合適的高層定調，並採取果斷和主動的方式去應對《審計焦點》中強調的所有關鍵範疇，確保核數師能提供高質量的審計，以保障投資者利益。

賴氏補充，《審計焦點》同時為上市實體的審計委員會提供重要的洞見，促進其與管理層和核數師之間的建設性對話，並對審計委員會在履行其維護財務報告真實性的職責至關重要。據此，審計委員會將可協力建立一個能應對多變經濟環境、穩健並可持續的金融生態系統。