藍田站KOKO連天台特色戶曝光　實用面積1078方呎

現樓新盤頻頻軟銷吸客，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，周三(9日)開放特色單位予傳媒率先預覽。發展商指，兩期項目在開始收樓後約一個多月，已售出26伙，套現逾2.23億元，會推出8伙海景單位以招標出售。

最新曝光特色單位包括KOKO MARE的第9座26樓G室，實用面積1,078方呎，屬三房一套間隔，外連60方呎露台，171方呎平台及740方呎天台，可享油塘灣及維港景色。單位客飯廳長約7.6米，寬約4.1米。廚房設有窗戶，家電齊備。

另一伙開放的單位為KOKO ROSSO第6座22樓B室，實用面積468方呎，屬連裝修及家具示範單位，採兩房連開放式廚房間隔，廳房同向，可望及維港。廚房配備雪櫃，洗衣乾衣機，蒸焗爐等。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，減息周期已展開，息口下調能大大減輕買家供樓負擔。KOKO HILLS系列的三房單位將於短期內以招標形式推出。集團旗下住宅項目，於今年合計已售出1,442伙單位，銷售金額突破156.4億元，銷量已超越去年全年。