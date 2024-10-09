滙豐環球：中港股市調整屬短期技術性整固

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，中港股市經過一輪急升後，近日的調整屬短期技術性整固。為反映新一輪內地資本市場支持措施帶來的有利因素，分別把滬綜指、滬深300指數和深證綜合指數的2024年底指數目標上調至3,800點、4,700點及12,000點。

她指出，經過這輪升勢後，對比標普500指數和MSCI世界指數的來年預測市盈率21.8倍和19.6倍，目前MSCI中國指數、恒生指數和滬深300指數的來年預測市盈率為11.5倍、9.8倍和14.4倍，估值仍存在大幅折讓。

范卓雲期待，看見更多反映中國經濟和企業盈利基本因素前景大幅改善的信號，但目前對中國內地和香港股票仍然維持「中性」觀點，認為中國股市的升勢能否持續，將取決於財政刺激政策的支持力度，這仍然是扭轉中國結構增長前景的關鍵。

她又指，青睞優質高息中國國有企業，以及盈利穩健和估值遠低於環球同業的藍籌科網龍頭企業。至於香港市場，看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀況強勁的房地產發展商。

中國國務院宣布將於周六(12日)舉行新聞發布會，會上財政部部長藍佛安將介紹「加大財政政策逆周期調節力度」的措施。滙豐預計，中國政府將加推財政刺激措施，以配合貨幣寬鬆政策，從而提振內需和支持經濟增長。

該行的基本情景預測新財政刺激措施規模為1萬億元人民幣，其中5,000億元人民幣用於直接刺激消費，另外5,000億元人民幣用於「十四五」規劃的重點項目。另也預期中國政府將額外撥出1萬億元人民幣支持銀行增加的資本金。但財政部具體落實財政刺激措施的時間表未明確。

滙豐預計，中國長期低息環境將會持續，而且人行的寬鬆政策將為中國投資級別債券提供良好支持，對中國本幣債券和主要貨幣債券維持中性觀點。同時維持美元兌人民幣的中性觀點，2024年底預測為7.2。