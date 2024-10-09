全球個人電腦市場連續4個季度增長　達6640萬部

市場調查機構Canalys數據顯示，今年第三季全球個人電腦(PC)市場連續4個季度實現增長，桌上電腦、筆記本電腦、工作站(Workstation)總出貨量增長1.3%，達到6,640萬部。

其中，筆記本電腦出貨量達5,350萬部，增長2.8%；卓上電腦出貨量下降4.6%，至1,290萬。預期未來12個月將繼續強勁增長，主要為2025年10月Window 10系統終止服務前，對Window電腦的需求增加。

Canalys首席分析師Ishan Dutt指，雖然第三季的增長較為溫和，但個人電腦市場的全面復甦，料未來幾季的表現將更加強勁；其中企業的需求特別明顯，距離企業升級至 Windows 11並避免延期支付的支援費僅剩一年的時間，預計今年商業需求將維持在較高水平。