包凡妻許彥清獲任為華興資本控股執董及主席

許氏與公司簽訂服務協議，自2024年10月9日起算固定任期3年，並根據公司的公司章程細則，於公司股東周年大會輪值退任及重選。

該公司發稿指，許彥清親身參與華興資本的創建，並持續推動和見證集團從最初創立、持續成長到取得成就的整個歷程，且在集團財富管理及其他業務運作上、以及在核心客戶和資源維護等方面起到重要作用，並成功引入關鍵投資者。她過往的管理經驗和豐富資源，曾為集團財富管理部門引進眾多家族辦公室。

至於謝屹璟將不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，但仍擔任公司執行董事、首席執行官及環境、社會及管治委員會主席。

另外，該公司宣布梁暉當選為獨立非執行董事，並獲委任為公司審計委員會成員及薪酬委員會主席，以接替退任獨立非執行董事的葉俊英。