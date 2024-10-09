【多圖】市區連天台單位僅呎價6000元拍出　一年貶價34%照賣

【銀主急讓】市區連天台單位僅以呎價約6000元拍出，樓價一年多貶值34%照賣

忠誠拍賣周三(9日)拍出4項住宅物業，當中3個為銀主盤，包括油麻地中柏大廈連天台舊樓單位，實用面積約405方呎，開拍價130萬元，搶高約87.7%，以244萬元售出，呎價約6,025元。單位內部非常殘破，新買家須斥資重新裝修。

據了解，該物業原業主於2023年初以370萬元買入，其後曾於市場放售，而對上一次於今年4月以250萬元透過其他拍賣行推出拍賣，惟最終淪為銀主盤，是次成交價低購入價126萬元，或貶值約34.1%。

同場拍出葵涌德昌大廈低層N室，同屬銀主物業，實用面積約415方呎，連約424方呎平台，開價258萬元，以290萬元拍出，較開價高約12.4%，呎價約6,988元。據了解，單位於2019年以365萬元購入，貶值約20.5%。

上環華冠大廈高層B室銀主盤，實用面積約245方呎，開價270萬元，成交價310萬元，搶高約14.8%，呎價約12,653元。

另外，柴灣新德樓高層D室，屬遺產承辦人物業，實用面積約411方呎，以開價460萬元拍出，呎價約11,192元。此外，拍賣前有4項物業已售出。