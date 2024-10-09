上水威尼斯花園兩房350萬易手　較去年叫價低逾3成

租客入市減價盤，僅以350萬元購買上水威尼斯花園兩房單位，較去年叫價大減170萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌栢蕙苑瑞栢閣中層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，叫價750萬元放盤，剛以700萬元成交，呎價約12,727元，新買家為用家。

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九龍區

●香港置業陳志東稱，西南九龍THE AUSTIN第2座極高層單位，實用面積約980方呎，套三房連儲物室間隔，享海景，以3,950萬元放售約1年後，獲內地客接洽，雙方經議價後以約3,038萬元連車位成交，呎價約31,000元，新租客為首置客。

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒6座中層E室，實用面積484方呎，兩房間隔，享市景，原先叫價850萬元，直至近日減至710萬元即獲洽購，現以695萬元沽出，呎價約14,360元。

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新界區

●中原賴作智稱，上水威尼斯花園2座中層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，去年7月開始放盤叫價約520萬元，今年10月減至360萬元，日前議價後以350萬元易手，呎價約8,028元，累減約170萬元，新買家為租客。

●美聯吳偉文指，粉嶺牽晴間11座低層A室，實用面積約388方呎，兩房間隔，早前叫價430萬元放售，近日獲區外區議價2萬元洽購，以428萬元承接，呎價約11,031元。

●祥益袁思賢表示，屯門市廣場4座低層F室，實用面積約392方呎，兩房間隔，原業主有約10萬元的議價空間，區內客考慮樓價符合預算，遂便決定以390萬元購入自住上車，呎價約9,949元。

●美聯陳少枝指，元朗錦綉花園K段3街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，早前叫價950萬元放售，買家為租客，有見減息效應持續，及市況好轉，加快決定入市，原業主由於長期不在港，議價後以913.8萬元沽貨，呎價約10,776元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角海日灣II第9座中層J室，實用面積約1,019方呎，套三房及工人套房間隔，望內園景，叫價約1,250萬元，議價後以1,235萬元沽出，呎價約12,120元，原業主則於2019年以約1,469萬元購入，持貨約5年帳面蝕234萬元。

●美聯楊浩然稱，大埔新峰花園2座中層A室，實用面積約588方呎，兩房間隔，早前叫價575萬元放售，獲家庭客議價5萬元洽購，以570萬元承接，呎價約9,694元。

●中原曾紀賢指，沙田御龍山11座高層B室，實用面積約927方呎，套三房連套房及工人套房間隔，原先叫價約1,550萬元，議價後以1,465萬元沽出，呎價約15,804元，新買家為一組換樓客。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城8座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望樓景，放盤約半年，原先叫價500萬元，累減90萬元，減幅約18%，以410萬元成交，呎價約12,538元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛世3座北翼中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，望山景，獲買家以1,030萬元承接，呎價約14,971元，原業主於2012年1月以685萬元購入，持貨約12年帳面獲利345萬元。

●世紀21奇豐胡國強稱，新近促成馬鞍山迎海‧星灣御23座低層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望園景，放盤約1年，叫價640萬元，成交價623萬元，累減17萬元，呎價約12,192元，原業主持貨約10年，單位帳面僅升值約1%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山新港城M座中層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價約520萬元，議價後以503萬元易手，呎價約13,857元，新買家為上車客，原業主於2018年以598萬元購入，持貨約6年帳面蝕讓約95萬元，貶值約15.9%。

●美聯陳巧琴稱，將軍澳日出康城首都2座右翼中高層D室，實用面積約704方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，叫價760萬元放盤，近期獲買家洽詢，議價62萬元，獲買家以698萬元承接自住，呎價約9,915元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑廣瑞閣D座高層13室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望內園景，3月份於已補價自由市場叫價600萬元，近日調整至498萬元，最終以445萬元沽出，減幅達約24%，呎價約8,396元。

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