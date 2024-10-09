黃竹坑站新一期項目推128伙 較半年前上期再低2%
2024年10月09日 22:42
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10月首個新盤開價，黃竹坑站新一期項目首張價單提供128伙，折實平均呎價約21,526元，較逾半年前推出的上一期再低約2%。發展商指，現價依然蝕本。
● 港島南岸Blue Coast II首批128伙
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，周三(8日)公布首張價單提供128伙，折實平均呎價約21,526元，較逾半年前推出的3B期首批低約2%。發展商形容首批單位屬「食胡價」，涉78伙兩房及50伙三房單位，折實價介乎921.4萬至1,882.1萬元。
● 長沙灣瑜悦上載樓書
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周三(9日)上載樓書至一手住宅銷售網。集團銷售總監封海倫表示，該盤部署下周開價及開放示範單位，首批將提供不少於50伙，會以「好合理市價」推售，目標於本月內展開銷售。價單會提供具靈活性的高成數按揭。
● 長沙灣連方I 現樓示範戶首曝光
萬科香港發展的長沙灣連方I，最新公布本周展開交付程序，周三(9日)首度開放3個現樓示範單位及住客會所予傳媒率先參觀。系列兩期迄今售出170伙，套現約13.5億元。發展商指，將按市況適時加推不同種類的單位。
● 西半山大學閣連平台戶呎售約42,244元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(9日) 以招標形式售出第3座1樓B室，實用面積1,515方呎，屬三房三套間隔，連446方呎平台，成交價6,400萬元，呎價約42,244元。買家為外籍家庭客。
● 渣甸山皇第售出兩伙 共涉6億
資本策略地產(00497)及泛海集團(00129)等合作發展的渣甸山皇第，近日售出兩伙特色單位，合共涉資約6億元。當中，3及5樓A室，實用面積為4,078方呎，屬兩套房連書房間隔，以2.12億元連兩個車位售出，呎價約51,986元。
● 元朗洪水橋滙都I 為30伙增折扣
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，新近修訂價單5號，為指定30個單位增加額外10%折扣，一房折實價由369.19萬元起，新售價將於周六(12日)生效。呎價最低單位為第3座2樓A06室，實用面積443方呎，兩房間隔，折實價434.42萬元，折實呎價約9,806元。
● 屯門意嵐單日售3伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周三(9日)連沽3伙，共涉逾1,187萬元。其中，3座6樓N室，實用面積307方呎，成交價302.6萬元，呎價約9,857元。
● 何文田128 WATERLOO錄承接
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周二(8日)以1,920.2萬元售出15樓B室，實用面積522方呎，呎價約36,785元。
● 元朗尚柏周日盡推14伙出售
麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，周三(9日)上載最新銷售安排，落實周日(13日)次輪發售14伙，折實價283.8萬元起，折實平均呎價約11,395元。次輪銷售的截票時間為周六(12日)中午12時，同日進行抽籤決定揀樓次序。
● 啟德天璽•海兩房呎售約41,200元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周三(9日)再錄招標成交，售出第5座11樓A室，實用面積1,401方呎，屬四房兩套連私人電梯大堂間隔，成交價5,772.12萬元，呎價約41,200元，買家採用180日現金付款計劃入市。
● 沙田星凱‧堤岸三房成交價1,745萬
中洲置業旗下的沙田星凱‧堤岸，今(9日)售出5座32樓C室，實用面積947方呎，採三房套連雙工作間，享開揚城門河景，成交價1,745.4萬元，實用呎價18,431元。營銷策劃總監楊聰永指，樓盤8月至今已售出50伙，套現逾4.7億元。
● 粉嶺華第下周一招標賣最大洋房
資本策略地產(00497)旗下的粉嶺粉錦公路項目華第，上載最新銷售安排，將於下周一(14日)起以招標形式發售項目獨立洋房C。發展商指，目標售價有望挑戰今年新界區一手獨立洋房新高。上述為項目面積最大的洋房，實用面積6,940方呎，屬四房四套間隔，招標期下周一下午4時起，同日下午5時隨即截標。
● 藍田KOKO HILLS系列新示範單位登場
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，周三(9日)開放特色單位予傳媒率先預覽。發展商指，兩期項目在開始收樓後約一個多月，已售出26伙，套現逾2.23億元，會推出8伙海景單位以招標出售。
● 將軍澳海茵莊園獲大手客增購2伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(9日)獲大手客再增購兩伙。該組買家自上月美國聯儲局宣布減息後，至今不足一個月累計已斥約1.3億元購入項目25伙。包括2座36樓C12室，實用面積298方呎，成交價564.1萬元，呎價約18,930元。