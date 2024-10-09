黃竹坑站新一期項目推128伙　較半年前上期再低2%

10月首個新盤開價，黃竹坑站新一期項目首張價單提供128伙，折實平均呎價約21,526元，較逾半年前推出的上一期再低約2%。發展商指，現價依然蝕本。

● 港島南岸Blue Coast II首批128伙

● 長沙灣瑜悦上載樓書

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周三(9日)上載樓書至一手住宅銷售網。集團銷售總監封海倫表示，該盤部署下周開價及開放示範單位，首批將提供不少於50伙，會以「好合理市價」推售，目標於本月內展開銷售。價單會提供具靈活性的高成數按揭。

● 長沙灣連方I 現樓示範戶首曝光

萬科香港發展的長沙灣連方I，最新公布本周展開交付程序，周三(9日)首度開放3個現樓示範單位及住客會所予傳媒率先參觀。系列兩期迄今售出170伙，套現約13.5億元。發展商指，將按市況適時加推不同種類的單位。

● 西半山大學閣連平台戶呎售約42,244元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(9日) 以招標形式售出第3座1樓B室，實用面積1,515方呎，屬三房三套間隔，連446方呎平台，成交價6,400萬元，呎價約42,244元。買家為外籍家庭客。

● 渣甸山皇第售出兩伙 共涉6億

● 元朗洪水橋滙都I 為30伙增折扣

● 屯門意嵐單日售3伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周三(9日)連沽3伙，共涉逾1,187萬元。其中，3座6樓N室，實用面積307方呎，成交價302.6萬元，呎價約9,857元。

● 何文田128 WATERLOO錄承接

● 元朗尚柏周日盡推14伙出售

● 啟德天璽•海兩房呎售約41,200元

● 沙田星凱‧堤岸三房成交價1,745萬

中洲置業旗下的沙田星凱‧堤岸，今(9日)售出5座32樓C室，實用面積947方呎，採三房套連雙工作間，享開揚城門河景，成交價1,745.4萬元，實用呎價18,431元。營銷策劃總監楊聰永指，樓盤8月至今已售出50伙，套現逾4.7億元。

● 粉嶺華第下周一招標賣最大洋房

● 藍田KOKO HILLS系列新示範單位登場

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，周三(9日)開放特色單位予傳媒率先預覽。發展商指，兩期項目在開始收樓後約一個多月，已售出26伙，套現逾2.23億元，會推出8伙海景單位以招標出售。

● 將軍澳海茵莊園獲大手客增購2伙