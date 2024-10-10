東方日報B1：港股波幅千點　北水避險　追入暫免

港股繼續波動！中國財政部周三(9曰)宣布於周六舉行加大財政調節力度記者會，恒生指數一度回升，惟收市挫289點，全日波幅1,227點，成交回落至4,271.24億元，連續11日穩企2,000億元以上。儘管日前多間外資大行唱好，但瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室維持對中國股票在亞洲投資組合「中性」配置，預期在中國政府本月稍後公布更明確的財政支持舉措前，市場波動或會加劇，不主張追逐中國股市的上漲。

恒生指數周三高開363點，報21,290點，升幅隨即收窄，在21,000點關爭持，曾發力最多升490點，高見21,417點，惟其後A股跌幅擴大，港股掉頭向下，最多跌736點，下午國新辦發布採訪通知，市場憧憬將有刺激經濟的財政政策公布，港股一度為之雀躍，倒升逾300點，惟尾市轉弱，最終收市報20,637點，市況持續大上大落，股民猶如坐上過山車！

國企指數跌118點或1.58%，報7,365點；科技指數跌55點或1.17%，報4,640點。投資氣氛轉淡，南下「北水」趁機會出貨，全日轉淨流出6.38億元，連續兩日淨流入斷纜。

瑞銀財富管理指出，前日的市場反應，投資者明顯對缺乏強而有力財政行動的具體細節或承諾感到失望，但中國股市成交飆升至3.45萬億元人民幣創新高，反映投資者並未觀望，估計在更具體措施出台之前，市場將有更多雙向波動，這些措施細節可能要在高層會議及全國人大常委會批准後，才能在10月中下旬或稍後公布。

花旗則認為，未來幾周是刺激政策的關鍵，如果財策跟進低於市場預期，投資者或會感到失望，市場反應可能更為負面。富瑞亦指，雖然發改委如該行預期並未透露刺激方案，但該行向投資者了解後發現，他們普遍認為當局或缺乏提振經濟的緊迫性。

摩根士丹利稱，恒指和科指前日回吐10月內地假期期間大部分漲幅，反映財政政策未能滿足市場預期。除非當局公布具體的大規模支持措施，否則建議投資者目前可選擇性選股，而隨着企業將陸續公布第3季業績，建議投資者要保持靈活，並關注宏觀數據，從而尋找政策轉變信號。

值得留意的是，本港銀行同業拆息(HIBOR)全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR，相隔12個交易日再度下跌，按日跌19點子至4.42厘水平。隔夜及一星期HIBOR同創9月26日後最低，前者跌81點子至4.41厘，後者挫64點子至4.54厘。