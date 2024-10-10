凱基亞洲：中港股市靜待新催化劑

內地政府於9月底推出多項政策支持股市，包括減息降準，並首次創立「結構性貨幣政策工具」，為證券、基金及保險公司提供約規模達5,000億元人民幣的互換便利，且從互換便利獲得的資金只能投資於股市，力度超預期，消息支持中港股市大漲。創設證券、基金及保險公司互換便利及創設回購專項再貸款，成為推動市場投資氣氛最大的催化劑。

先前存款利率持續回落及樓價下行，且股市維持低迷，市場的流動性多停泊於國債市場，透過該互換便利，符合資格之機構可透過自身擁有的債券，以及其他資產如股票交易所買賣基金(ETF)及滬深300成分股作為抵押，從中國人民銀行手中換入國債、央行票據等高流動性資產，並進一步抵押予商業銀行，後續將取得之流動性投入股市，成進一步推升股市動力。

憧憬推大規模財政政策

由於利好政策推出之時，成交量及估值均處於低點，加上外資持續低配中港股市，政策出台帶動股市大幅上漲，成交金額創下歷史新高。內地十一長假完結後，市場除關注股市資金流外，仍然憧憬將有大規模財政刺激政策。

目前不少股份已錄得可觀升幅，股市短期回調也屬健康調整，持有不少個股的投資者可考慮降低組合的啤打值(Beta)或個別行業風險，其中一個方法是沽出較高波幅的股票後持有指數ETF。至於希望作中長線部署的投資者，除ETF之外也可考慮傳統零售基金。

凱基亞洲投資策略部