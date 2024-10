外媒報道,有「債券大王」之稱的格羅斯(Bill Gross)認為,過去5年的美股牛市已近尾聲,未來升勢將放緩,投資者應預期回報率將下滑。他並提供投資建議指,將股票持倉維持於平均水平,並專注於防守股,以及持有小量債券。

格羅斯表示,「不是熊市,但目前的牛市已不一樣。(No bear market, but it’s not the same bull market anymore)」此外,他指投資者要留意多項風險如高估值、地緣政治風險、美國政府債務高企,以及可能出現的企業增值稅,也提及其他負面因素如通脹接近聯儲局目標、人工智能(AI)開支等。

他又指,股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡持有的現金比例創新高,可能是股市未來走勢顛簸的警號。

格羅斯透露4隻心水股票,包括Annaly資本管理、DWS市政收入信託、與油氣合約掛鈎的業主有限合夥(MLPs)及Allete。