「末日博士」魯比尼：特朗普倘勝選　美經濟恐陷滯脹

外媒報道，因準確預測到全球金融危機而被稱為「末日博士」的著名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)警告，美國共和黨總統候選人特朗普若重返白宮，會大大增加美國遭受滯漲衝擊的風險。

魯比尼周三(9日)參與一個經濟論壇期間表示，「特朗普的貿易、匯率、貨幣、財政、移民及外交政策結合起來，所構成的滯脹風險，比(民主黨總統候選人)賀錦麗當選高得多。」在他看來，特朗普的政策計劃，包括徵收更高關稅、把美元貶值，並對非法移民採取強硬立場，可能會導致經濟放緩，同時刺激通脹走高。

魯比尼提到，中東緊張局勢也是一個潛在的催化劑，衝突進一步升級可能導致油價飆升，從而增加物價壓力。他又指，考慮到移民為提振經濟作出的貢獻，特朗普在這個問題上的強硬立場構成另一風險。為了對沖這些風險，魯比尼建議投資者持有黃金、短期債券及美國通脹保值證券(TIPS)。

此外，魯比尼長期以來一直對股票價格上漲持懷疑態度，不過他對美國科技巨頭的看法不是太悲觀。「在我看來，科技巨頭的故事是合理的，因為人工智能(AI)將會從美國開始徹底改變世界。」 惟他指，這不會在一夜之間發生。

魯比尼又認為，交易員到目前為止無視特朗普第二次當選總統的風險有三個原因，包括他與賀錦麗勢均力敵、特朗普政府可能會以較溫和方式兌現自己的提案，以及市場可能出現拋售，從而阻止他實施某些政策。