瑞銀：內地第三季GDP或放緩到4.2至4.4%

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預期，內地第三季國內生產總值(GDP)按年增速可能放緩至4.2至4.4%，其中多數國內經濟活動增速放緩，但出口在第三季按年增速上行。

內地將發布9月經濟數據，她預期，房地產銷售及新開工面積的按年跌幅擴大，其經季節性調整後水平或較8月進一步按月微降。此外，估計基建及製造業投資按年增速將輕微放緩；房地產投資仍將按年大幅下降；社會消費品零售料按年增長2.4%，增速小幅改善；出口料按年增長7.5%，增速放緩但維持穩健。

她指，目前市場預期內地會出台大規模財政刺激措施，更合理的預期是，內地可能在短期內推出1.5萬億至2萬億元人民幣(下同)更溫和的財政刺激措施；在該行此前基準預測的基礎上，2025年廣義財政政策支持或再擴張2萬至3萬億元。

她認為，如果內地很快出台上述財政刺激政策，並且較快落實其中大部分措施，今年GDP增速有望達4.8%。之後如果內地在2025年出台大規模增量財政刺激政策，美國也沒有對華大幅加徵關稅，內地2025年GDP增速或達4.5%。