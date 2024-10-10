楊韻銳：恒指區間19,900至23,200點 阿里短線上望118元
2024年10月10日 12:04
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國新辦公布財政部周六（12日）召開發布會，消息指財政部已設立特別國債收支科目，表明通過特別國債增發的可能性較大。大華繼顯(香港)策略師楊韻銳指，中央早前3月已經發行1萬億特別國債，當中確認已使用的只有約3,000億，現時加碼發行2萬億特別國債的迫切性仍有待觀察。楊認為現時市場期望不低，提醒投資者需做好期望管理，加碼的金額及時機或者有變數。港股方面，楊預料恒指短將於19,900至23,200點區間波動。
選股策略上，楊韻銳指出北水周三（9日）減倉美團(03690)、港交所(00388)，資金轉向流入公用股，市場避險意識明顯。他建議，可以選擇波動較少及利好潛在政策的股份。以阿里巴巴(09988)為例，公司受惠於刺激消費的措施，加「雙11」購物節將至，料短線可以上望118元。另外，內地長假期後樓市數據有起色，楊認為投資者亦可留意業務集中於一、二線城市的龍頭國企。
人民銀行公布，決定創設「證券、基金、保險公司互換便利」，首期規模達5000億元人民幣。楊韻銳認為，消息對券商股股價影響已在早前升市反映，反而先前發改委提及禁止資金違規流入股市的言論，令市場氣氛有所冷卻。另外。海通證券(06837)獲國泰君安(02611)合併復牌，股價分別高開逾1倍，楊指出，股價急升主要因為公司月初遭停牌，復牌後要追回其他券商股早前升勢，現價追入值博空間不大。至於受惠國策的中資金融股當中，楊建議投資者可優先考慮內險股，主要因為板塊相對內地券商股波動較小，持股部署相對較易。