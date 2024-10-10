楊韻銳：恒指區間19,900至23,200點　阿里短線上望118元

國新辦公布財政部周六（12日）召開發布會，消息指財政部已設立特別國債收支科目，表明通過特別國債增發的可能性較大。大華繼顯(香港)策略師楊韻銳指，中央早前3月已經發行1萬億特別國債，當中確認已使用的只有約3,000億，現時加碼發行2萬億特別國債的迫切性仍有待觀察。楊認為現時市場期望不低，提醒投資者需做好期望管理，加碼的金額及時機或者有變數。港股方面，楊預料恒指短將於19,900至23,200點區間波動。