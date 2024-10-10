滙控傳重組冀節省23億成本　瞄準資深銀行家　料月底公布

報道指，艾橋智正擬訂計劃，將該行的商業銀行部門與環球銀行及市場部門合併，作為他上月上任後削減成本的第一步。據報，員工尚未獲悉計劃詳情，但籌備工作已進入後期階段，預計將於10月底公布。有熟悉計劃草案的人士指，「合併將縮減高級管理層，這將影響到資深員工及一些較重要的角色......那是最昂貴的一層，也是成本所在。」

知情人士並指，正在考慮的一個方案，是讓該行亞太區聯席行政總裁Surendra Rosha負責商業及全球銀行業務，讓市場及證券服務全球主管Patrick George負責市場業務。

另一位與該行關係密切的人士指，很多後勤職能已經在兩個部門之間整合，這將會出現管理層重疊。在一個國家，存在商業銀行及投資銀行的主管，然而未來他們只需要一個。

此外，該行也在尋找新的財務總監，接替上月出任行政總裁的艾橋智。知情人士表示，首席風險與合規官Kaur是最有可能的人選。