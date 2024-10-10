許繹彬：靜候機會重新部署　各類數據必須關注

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，內地長達7天的十一長假期終於完結，在國內四處洋溢着歌舞昇平氣氛的同時，個別國內從事證券工作的職員在這悠長假期仍要努力工作。事緣在長假期前夕，國內使出「連環拳」挽救經濟，是次出拳所有焦點放在資本市場上，因而A股滬綜指隨即由2,800點起步至長假前最後一個交易日升至3,300水平，而成交額度更創下近年新高；此走勢其實只用了5個交易日已經有如脫胎換骨，除被外間認為來得非常突然，更被人認為由於國內股市已沉寂多時，未來國內股市應該會重現升浪，更有人認為會好像「狂牛」般來得兇猛。由於股票市場充斥着一片大好氣氛，令國內市民大排長龍開立投資戶口的情景隨處可見，因而令國內證券業從業員需要取消休假來配合這莊觀的場面；而港股市場方面，當然與國內市場有着異曲同工的情況，由17,000多點起步，只需5個交易日便升穿22,000點以上水平，除令到香港投資者終可吐出三年的悶氣振臂高呼外，各界更認為中港兩地股市未來應該可以有機會「追日趕美」及會令外資重回中港兩地股票市場的懷抱；加上，在國內假期時，國內發改委指在十一長假後的首個交易日將會公布「一攬子增量政策」，市場憧憬內地救市措施再會加強力度，北水應該又可大幅滋澤股票市場，因而令投入股票市場的人數及開戶人數再度飆升。

但世事往往豈能盡如人意，尤以投資市場，當一面倒企在同一邊時，事實往往也是事與願違。國內股票市場在長假後復市，除確實展現升浪，並在一日刷新多項紀錄，包括滬綜指、滬深300指數均創下2000年以來最大開市升幅，深圳創業板及北京北證50指數同樣創下歷史最大開市升幅。而滬深兩市主板成交額開市短短20分鐘便再創歷來最快破萬億元人民幣紀錄，全日成交更創下3.45萬億元人民幣歷史新高；而市場焦點則在發改委宣布「好消息」時，會否將上證指數推至3,500點或以上水平之際，發改委發布的內容與市場預期有很大落差，在天氣不似預期的情況下，國內指數儘管仍有上升，但升幅則明顯少一截。而同樣對港股充滿期盼的一眾股民，在國內股市升幅突然收窄之際，部分大戶及散戶紛紛止賺離場，引致港股久未出現的「高台跳水」再度呈現；而這次插水更觸發市場出現互相踐踏的情況，令恒指單日轉向，曾一度跌至20,000點邊緣；正因如此，港股在該日跟國內一樣，均寫下兩項紀錄，就是成交金額達6,204億港元的歷史新高，而該日跌幅達2,174點亦是歷來最大跌幅；恒指失守兩萬一關口，國指則是16年以來最大的單日跌幅。值得一提的是，部分上月仍將港股調低至14,000點的外資，當港股升至22,000以上的水平時，才突然「轉軚」看好，摩根士丹利及花旗預計恒指可見26,300點。

筆者認為，每逢踏入十一長假，有份投資港股的投資者均相信在過往的數據分析下，認為在該期間，港股因缺乏北水灌溉，理應不論波幅或升幅亦會因而放緩；而已在九月底被夾到遍體鱗傷的淡友，則在此期間企圖向好友發動攻勢及企圖突襲，但今年的十一長假則呈現相反的局面；儘管港股的成交確實在長假期間有所萎縮，但出奇地仍能保持有3,000多億元以上，而指數則愈戰愈勇，勇闖至高見23,241點，得勢不饒人，難為了淡友又一次慘被伏擊。而在國內投資市場洋溢着一片股市「狂牛」氣氛，加上在憧憬發改委有最新的救市措施下，新加坡富時中國A50期指未平倉合約數量更飆升至創紀錄的120萬手，因而可見全押重注預期國內A股復市當日定必造好。在林林總總利好的消息下，有份投資港股的投資者亦意識到長假後北水回歸，「股市想跌都難」，實屬人知常情；而同樣有此一系列憧憬下，投資者一定會儲重貨及衍生市場方面全屬好倉，齊齊等這日的來臨；誰不知在沒有具體救市措施下，淡友再度採取主攻，令恒指在國內長假後，急插2,174點，黃金周期間的升幅只用一日時間便全部蒸發，而港股市值單日蒸發3.8萬億元，除單日跌幅暫寫下歷史一頁外，被收回的牛證亦屬近年之冠。在驚魂未定的情況下，短期內恒指的走勢相信仍會以大上大落為主，單日波幅近千點，亦可能會成常態，建議投資者入市前要扣緊安全帶；由於港股升勢來得急，調整幅度大及來得快，短期內除非國內有政策出台救市，否則港股仍會處於風雨飄搖的狀況，建議短炒為主，持盈保泰；如能在19,800點水平以上企穏作消化，投資者便可考慮開始分段部署，更建議投資者現階段頭腦要保持冷靜分析，並要留意數據。參考過往中港兩地股市急升，除國家出手救市外，人民幣兌美元匯率轉強亦是關鍵；國內股市的上落，美國大選前股票市場會否被興風作浪，投資者必須時刻留意，不可輕視。