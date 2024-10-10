任澤平再爆金句：千金難買牛回頭　唱空中國缺乏專業常識

內地著名經濟學者任澤平近日就A股走勢多次發表意見，他周四(10日)在社交媒體再大爆金句，「信心牛的第一浪調整接近尾聲。堅定看牛市，千金難買牛回頭，倒車接人後再出發。」早前他預言內地股市在十一長假期後，預計全周A股開市即收市，可以早早下班，所以節前內部建議持股過節，不過預言未有成真。

此外，他並發文指，當前竟然還有唱空中國的觀點，認為這種觀點後面的風險很大。他提到，「最高會議明確提出，要努力提振資本市場，加大財政貨幣政策逆周期調節力度。央行、證監會、財政部等紛紛表態，拿出真金白銀的政策救經濟救市場，大家都在積極努力，股市步入牛市，經濟復甦看到希望。」

他批評，「有的人在這個時候唱空、看空，是怎麼想的？吃中國人的飯，砸中國人的碗？即使踏空做錯了，也沒必要如此無底線，既缺乏專業常識，也缺乏道德底線。」他續指，看空股市也就算了，而且看空中國經濟及宏觀政策，反問眼中只有別人家的經濟及股市好？「熟不知過去幾十年，中國經濟增速不僅領先美國，而且領先全球。」

他表示，希望這次一鼓作氣，政策持續發力，經濟觸底復甦，股市長牛慢牛，這是對所有內外唱空中國經濟的空頭最好的回應。他並建議，股市的空頭們可以看空股市，發表不同意見，但是不要看空中國經濟和政策，多提建設性意見，少說風涼話。

任澤平指，市場和投資者在樂觀的同時，要適當客觀理性，未來還需要更多政策發力，還需要更多努力釋放企業活力，道路曲折前途光明，期待中國經濟回升向好，股市繁榮發展。