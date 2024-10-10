二手樓價指數按周回升0.18%

中原城市領先指數CCL最新報136.11點，按周升約0.18%，是美國聯儲局宣布減息及香港銀行下調最優惠利率當周的市況。減息後，CCL單周回穩，指數仍為逾8年次低，繼續於2016年8月底水平徘徊。相信短期樓價在135到137點之間窄幅爭持。2024年CCL累跌約7.54%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.86%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.83%。

九龍是繼港島後，第二個較自己歷史高位跌逾三成的指數。八大樓價0.18%指數與自己歷史高位相比，港島樓價跌約31.99%，九龍跌約30.20%，新界西跌約29.66%，CCL Mass跌約29.47%，CCL(中小型單位)跌約29.30%，CCL跌約28.86%，新界東跌約28.51%，CCL(大型單位)跌約26.75%。

中原城市大型屋苑領先指數報136.52點，按周升約0.16%。CCL(中小型單位)報135.19點，按周升約0.21%。CCL(大型單位)報140.63點，按周升約0.04%，連跌兩周後回穩。三大指數仍處於逾8年低位，大型屋苑領先指數及CCL(中小型單位)齊重返2016年8月底水平，CCL(大型單位)重返2016年9月底水平。

四區方面，港島樓價反彈，其他三區下跌。港島報135.51點，按周升約2.48%，結束2周連跌，指數處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報132.58點，按周跌約0.87%，連跌2周共2.65%，指數創2016年8月底後新低。新界東CCL_Mass報149.28點，按周跌約0.5%，指數於2016年10月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報126.07點，按周跌約0.15%，連跌2周共約1.81%，指數創2016年10月中後的新低。

2024年八大樓價指數計，新界西跌約8.64%，CCL(大型單位)跌約8.26%，CCL跌約7.54%，新界東跌約7.45%，CCL(中小型單位)跌約7.40%，CCL Mass跌約7.32%，港島跌約6.97%，九龍跌約6.49%。