DOUBLE COAST I已獲近千查詢　施政報告後落實銷售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目有機會於施政報告發表後公布價單，現時會與代理作連串的項目介紹活動。該盤提供361伙，主打一房至兩房，特色戶或以招標形式推售。集團旗下啟德的住宅項目，今年已錄得317宗成交，總成交金額約46億元。

為配合項目銷售，中原地產於啟德設立專門店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近日新盤交投暢旺，預料10月全月成交量可達2,500宗。期望即將發表的施政報告，會有針對樓市及經濟的措施，包括考慮准用強積金作置業首期。

中原地產九龍董事劉瑛琳稱，據統計，自美國減息後，由9月20日至10月7日8日期間，全港錄得約1,147宗一手成交，啟德新區佔326宗，佔比28%，稱冠全港分區。