迅銷全年多賺25%　2025財年大中華區擬開舖60間

他重申，公司視成為真正的全球品牌為目標，包括希望在歐洲和北美取第一名。同時透露，正為相關財務及發展目標制定具體的準備和計劃，強調人才是公司未來發展最重要的一部分。

資深執行董事兼首席財務官岡崎健坦言，中國內地市場上半年度銷售表現強勁，下半年度則欠佳，主要受去年同期高基數、消費情緒低等所影響，目前正積極進行事業結構改革，包括強化店舖拆舊建新、品牌建設，以及各個店舖經營等，以返回增長軌道。

岡崎健指出，在2025財年，大中華區計劃開設60間門店，但強調不是淨開店數目，會審視現有分店的效率，也會小心選址。資深執行董事、UNIQLO總裁兼首席運營官塚越大介補充，集團非追求門市數量，更着重門店的質素，海外分店均由當地人負責，會繼續培訓人才。