中原按揭：9月新批按保額按月降23%　創近5年新低

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按揭證券有限公司最新公布統計數字，今年9月新批按保宗數按月回落23.7%至1,154宗，創過去69個月新低，金額按月減少22.7%至61億元，創自2019年10月「林鄭Plan」推出後近5年新低，主因是樓市於第3季，尤其7至8月份期間仍疲弱，成交量下跌拖累新批按保量續跌。此外，9月新取用量則按月回升9.1%至758宗，金額按月微升0.2%至37億元，但仍處偏低水平。

王美鳳表示，9月中，美國落實大手減息半厘，本港銀行亦提早啟動減息周期，減息步伐快於市場預期，供樓利息下降及供樓負擔減輕，加上銀行樓按取態已具積極性，按揭優惠增加、審批時間具效率，多個利好因素下，最近樓市已回暖，多個新盤起動推售銷情理想，二手交投亦明顯增加，料可推動第四季新批按揭量連帶按保貸款量回升。

另一方面，首9個月新取用按保7,858宗，按年大幅減少40.2%，金額按年減少45%至404億元，期內新批按保則共16,604宗，按年減少44.1%，金額亦按年減少47.7%至866億元，主要受今年淡市月份成交量減少影響。