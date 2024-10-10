毛戈平再向聯交所申請主板上市

內地高檔化妝品公司毛戈平再向聯交所申請主板上市，中金為獨家保薦人。據初步招股文件，該公司今年上半年收入19.71億元人民幣(下同)，按年增加41%，純利按年升41%至4.92億元。

值得留意的是，毛戈平在今年4月遞交上市申請前豪派股息，在今年2月及4月分別兩度宣派股息5億元，並在宣派後下一個月支付。單計2024年，已大派10億元予上市前股東。公司在2021年及2023年亦曾派息，金額分別為4,000萬元及2.5億元，可見今年所派股息遠超此水平。

該公司早在2016年12年申請在上海證券交易所主板上市，惟首次提交招股書後就遭遇終止審查，第二次交表，在2021年10月首發過會，惟一直未取得正式批准。至2023年3月全面實行註冊制上市制度，再重新遞表，惟未有進入問詢階段，至2024年1月撤回A股上市申請，在4月改道申請來港上市。

其在初步招股文件中解釋，由於A股上市申請時間表的不確定性、公司的業務前景、未來發展戰略及營銷環境，所以決定自願撤回A股上市申請，相信來港上市符合業務發展戰略，並對公司及股東有利。同時看好香港作為國際金融市場，可為公司提供直接進入國際資本市場的機會，提升其集資能力，拓寬集資渠道及股東基礎，並提升公司的國際曝光率，為公司在國際市場上的業務發展提供更好的平台。